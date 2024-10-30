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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 26 041 оценка

Cyberpunk 2077 выйдет на Mac в следующем году

monk70
Новости

Cyberpunk 2077 выходит на Mac. Согласно видеообъявлению Apple о новых MacBook Pro с процессором M4, научно-фантастическая RPG от CD Projekt Red выйдет на Mac «в начале следующего года».

Используя все преимущества кремния Apple и передовых технологий Metal, мир темного будущего впервые доступен геймерам Mac. Игроки могут наслаждаться расширенными функциями, такими как трассировка пути, генерация кадров и встроенный пространственный звук для еще более захватывающего игрового процесса и потрясающих визуальных эффектов.

Игра будет доступна в Mac App Store и в Steam, когда она выйдет в следующем году. Версия, которая запускается на Mac, — это Ultimate Edition, которая включает в себя дополнение Phantom Liberty, и CD Projekt Red заявляет, что «существующие покупки игры в Steam для ПК» будут перенесены на Mac. Для игры вам понадобится Mac с Apple Silicon.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Eclair_93

А их встройка потянет? У них же нет видюх в маках, или даунгрейд до уровня 1.0 версии игры будет?

2
JustA_NiceGuy

Давно смотрел обзоры? Даже сейчас можно играть на маке, при M1 Pro. Настройки графики высокие-ультра. Не везде конечно стабильные 60 фпс, но это и не 30 фпс с консолей. Так что те, кто взял мак для работы, могут также и поиграть. И оф. поддержка не обязательна. Многие игры и так идут с новой версией ОС.

0
Рука Летудзика

через лет 50 CP2077 запустят на тесте беременности

0
AMD Ryzen

Как это мило. Нвидия теперь хочет и юзерам маков показать что рейтрейсинг "важон и нужон" и что их "корыта" ничего не тянут и что они ничего не понимают в графике поэтому должны купить видимокарту нвидева, хоть и не смогут ее использовать.

0
Shadow B I G

Да там macbook стоит как три видеокарты NVIDIA

0
Хидео Козлина

бать спасибо аху

думаю макеры уже и так поиграли многие на других платформах

0
Иван Ролев

Отлично, с удовольствием во время перелетов прохожу Death Stranding на macbook m3 pro.

-2
Fimmti

Рады за тебя. Держи в курсе

0