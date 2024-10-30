Cyberpunk 2077 выйдет на Mac в следующем году

Cyberpunk 2077 выходит на Mac. Согласно видеообъявлению Apple о новых MacBook Pro с процессором M4, научно-фантастическая RPG от CD Projekt Red выйдет на Mac «в начале следующего года».
Используя все преимущества кремния Apple и передовых технологий Metal, мир темного будущего впервые доступен геймерам Mac. Игроки могут наслаждаться расширенными функциями, такими как трассировка пути, генерация кадров и встроенный пространственный звук для еще более захватывающего игрового процесса и потрясающих визуальных эффектов.
Игра будет доступна в Mac App Store и в Steam, когда она выйдет в следующем году. Версия, которая запускается на Mac, — это Ultimate Edition, которая включает в себя дополнение Phantom Liberty, и CD Projekt Red заявляет, что «существующие покупки игры в Steam для ПК» будут перенесены на Mac. Для игры вам понадобится Mac с Apple Silicon.
А их встройка потянет? У них же нет видюх в маках, или даунгрейд до уровня 1.0 версии игры будет?
Давно смотрел обзоры? Даже сейчас можно играть на маке, при M1 Pro. Настройки графики высокие-ультра. Не везде конечно стабильные 60 фпс, но это и не 30 фпс с консолей. Так что те, кто взял мак для работы, могут также и поиграть. И оф. поддержка не обязательна. Многие игры и так идут с новой версией ОС.
через лет 50 CP2077 запустят на тесте беременности
Как это мило. Нвидия теперь хочет и юзерам маков показать что рейтрейсинг "важон и нужон" и что их "корыта" ничего не тянут и что они ничего не понимают в графике поэтому должны купить видимокарту нвидева, хоть и не смогут ее использовать.
Да там macbook стоит как три видеокарты NVIDIA
бать спасибо аху
думаю макеры уже и так поиграли многие на других платформах
Отлично, с удовольствием во время перелетов прохожу Death Stranding на macbook m3 pro.
Рады за тебя. Держи в курсе