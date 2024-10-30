Cyberpunk 2077 выйдет на Mac в следующем году

Cyberpunk 2077 выходит на Mac. Согласно видеообъявлению Apple о новых MacBook Pro с процессором M4, научно-фантастическая RPG от CD Projekt Red выйдет на Mac «в начале следующего года».

Используя все преимущества кремния Apple и передовых технологий Metal, мир темного будущего впервые доступен геймерам Mac. Игроки могут наслаждаться расширенными функциями, такими как трассировка пути, генерация кадров и встроенный пространственный звук для еще более захватывающего игрового процесса и потрясающих визуальных эффектов.

Игра будет доступна в Mac App Store и в Steam, когда она выйдет в следующем году. Версия, которая запускается на Mac, — это Ultimate Edition, которая включает в себя дополнение Phantom Liberty, и CD Projekt Red заявляет, что «существующие покупки игры в Steam для ПК» будут перенесены на Mac. Для игры вам понадобится Mac с Apple Silicon.