Cyberpunk: Edgerunners получил приквел в виде манги

Студия CD Projekt Red представила поклонникам вселенной Cyberpunk первый спин-офф - Cyberpunk: Edgerunners MADNESS. Это новая оригинальная история, посвящённая приключениям Пилара и Ребекки в их юности, ещё до вступления в банду Эджраннеров.
Сценарий приквела создан командой CD Projekt Red, включая сценариста оригинального аниме. А за визуальную часть отвечает мангака Асано, известный своей работой над мангой Brand New Animal.
Первая глава манги доступна на сайте.
О, Ребекка няша, это мы читаем.
Моды привлекли больше внимания
Да, ты прав!!!
Сериал пососный, я его два раза посмотреть пытался, это прям нудятина. О точно - фанатам аркейна в ту же топку, анимация хорошая с натяжкой а сюжет дерьмо.