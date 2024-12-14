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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 27 266 оценок

Cyberpunk: Edgerunners получил приквел в виде манги

RedDay13
Новости

Студия CD Projekt Red представила поклонникам вселенной Cyberpunk первый спин-офф - Cyberpunk: Edgerunners MADNESS. Это новая оригинальная история, посвящённая приключениям Пилара и Ребекки в их юности, ещё до вступления в банду Эджраннеров.

Сценарий приквела создан командой CD Projekt Red, включая сценариста оригинального аниме. А за визуальную часть отвечает мангака Асано, известный своей работой над мангой Brand New Animal.

Первая глава манги доступна на сайте.

4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Кей Овальд

О, Ребекка няша, это мы читаем.

-1
D3KU

Моды привлекли больше внимания

-5
MAdach

Да, ты прав!!!

0
D3KU

Сериал пососный, я его два раза посмотреть пытался, это прям нудятина. О точно - фанатам аркейна в ту же топку, анимация хорошая с натяжкой а сюжет дерьмо.

-5