DLSS 3.5 значительно превосходит DLSS 3.1 в Cyberpunk 2077 ©

Уже совсем скоро выйдет DLSS 3.5, и Cyberpunk 2077 станет первой AAA-игрой, в которой она будет использоваться, и теперь у нас есть сравнительное видео, демонстрирующее значительные улучшения, которые дает эта технология благодаря своим превосходным возможностям масштабирования.

Вчера NVIDIA выпустила DLSS 3.5 SDK, в который также вошли DLL-файлы, которые можно легко подменить в любой игре, поддерживающей DLSS. Как и ожидалось, уже проводятся сравнения новой технологии масштабирования с текущей версией DLSS 3.1.

MxBenchmarkPC опубликовал видеоролик, демонстрирующий сравнение DLSS 3.5 и DLSS 3.1 в Cyberpunk 2077. В нем также показан DLSS 3.5 FG (Frame Generation), который работает так же хорошо без включения FG на последней версии апскейлинга. Новая модель супердискретизации, похоже, получила еще один толчок от ИИ, что видно в одной из секций видеоролика, где забор в клетке демонстрирует меньше артефактов при использовании DLSS 3.5 по сравнению с DLSS 3.1.1.

Это лишь один из аспектов игры, в котором DLSS 3.5 превосходит DLSS 3.1, и мы можем ожидать еще больше улучшений, когда финальная версия будет выпущена в начале следующего месяца.