DLSS 3.5 значительно превосходит DLSS 3.1 в Cyberpunk 2077

Уже совсем скоро выйдет DLSS 3.5, и Cyberpunk 2077 станет первой AAA-игрой, в которой она будет использоваться, и теперь у нас есть сравнительное видео, демонстрирующее значительные улучшения, которые дает эта технология благодаря своим превосходным возможностям масштабирования.
Вчера NVIDIA выпустила DLSS 3.5 SDK, в который также вошли DLL-файлы, которые можно легко подменить в любой игре, поддерживающей DLSS. Как и ожидалось, уже проводятся сравнения новой технологии масштабирования с текущей версией DLSS 3.1.
MxBenchmarkPC опубликовал видеоролик, демонстрирующий сравнение DLSS 3.5 и DLSS 3.1 в Cyberpunk 2077. В нем также показан DLSS 3.5 FG (Frame Generation), который работает так же хорошо без включения FG на последней версии апскейлинга. Новая модель супердискретизации, похоже, получила еще один толчок от ИИ, что видно в одной из секций видеоролика, где забор в клетке демонстрирует меньше артефактов при использовании DLSS 3.5 по сравнению с DLSS 3.1.1.
Это лишь один из аспектов игры, в котором DLSS 3.5 превосходит DLSS 3.1, и мы можем ожидать еще больше улучшений, когда финальная версия будет выпущена в начале следующего месяца.
скоро вместо нормального сравнения будут просто выкатывать такой видос
Сюр какой-то. Скатились. Уже нигде норм натива нет, только одно нае....во, в виде FSR и DLSS.
А зачем Натив, когда в 4к он полностью сливает DLSS, лишь в 2к можно сравнивать эти варики, и то зависит от версии dlss в игре насколько она
Не игра, а рекламная компания по продвижению фич от нвидии и карт 40-й серии, кек.
Круто. Это мельтешение подбешивало
так оно осталось, только меньше стало
Ну так разница огромная, на 3.5 его практически нет
Разницы не заметил, фпс почти такой же без ФГ
3.5 убирает мельтешение на решетках и в отражениях. Фпс чуть больше тоже в некоторых моментах
30 секунда... прямо вообще не заметно... 🤦♂️
Я не понимаю почему везде, что в новостях, что на ютюбе, что в исследованиях всяких там обзорщиков железа - Киберпанк это эталон. Сколько не запускал это, ни разу не удивился самой обычному графическому окружению. Везде, везде Киберпанк как основа для так называемых новых технологий, но что в нём хотят показать, видимо за игрой стоит кто-то серьезный
можно список игр кроме сайберпанк где еще есть лучи маркетинга их реально заметно и они не ставят на колени топовые видеокарты?
ratchet and clank, doom ethernal, portal rxt, spider man
rtx уколы делаешь?
играю в эти игры с лучами, все ок на 4070ti
metro exodus еще с лучами на порядок лучше выглядит. на улице это возможно не очень заметно. но вот в помещениях картинка преображается до неузнаваемости. а так как это игра времен rtx 2k то соответственно не ставит на коленей не то что топовые карты но и карты прошлого поколения.
dying light, там картинка очень отличается. Ну и конечно control и будущий alan wake 2. Контрол вообще эталон реализации лучей до сих пор
Лучше бы включили возможность вертикальной синхронизации с DLSS 3, задолбал плавающий фпс и разрывы изображения!
вертикалка не работает только с FG а не со всем dlss 3.
и раз это еще не исправили. значит в данный момент это технически не реализуемо. ибо проблема на самом деле весьма масштабная. и многим это не нравится.
но вроде как костыльное решение есть. нужно в настройках драйверов кадры ограничить вроде до 59 и что то еще сделать. уже точно не помню. в общем гугли если интересно.
Я пробовал, отвратительно работает, через афтербёрнер лочил, тогда в игра начинает жёстко фризить будто в 20фпс
Ну так включи ее в панели нвидиа, в чем проблема? Но если у тебя 60гц то изначальный фпс станет 30-40 кадров и будет дикий инпутлаг. генерация кадров нужна для мониторов 144гц, а лучше даже 240, чтобы точно не ограничивать фпс и не терять лишний отклик
Включай Freesync/Gsync, оно под это и расчитано. Почти все мониторы сейчас с частотой выше 60 герц поддерживают Freesync. А если у тебя 60 герц и без Freesync то тебе FG и не нужен вообще. FG и без того увеличивает инпут лаг и с вертикалкой это будет лютый кисель.
Само собой такое должно быть!)))
"Новая модель супердискретизации, похоже, получила еще один толчок от ИИ, что видно в одной из секций видеоролика, где забор в клетке демонстрирует меньше артефактов при использовании DLSS 3.5 по сравнению с DLSS 3.1.1."
Так и замечательно. NVidia всё-таки молодцы, изобретают, допиливают то, что работает порой не очень корректно, причём допиливают действительно в лучшую сторону. Ну как тут не использовать для игр железо от абсолютного лидера рынка игровых видеокарт, в немалой степени из-за шикарных, работающих плюшек и их качества, по крайне мере это логично, можно конечно пользоваться красными картами, там жи всё бисплатно :), но, имхо, лучше чутка доплатить и пользоваться действительно стоящим железом, которое даёт максимум качества за свои деньги.
Кадры и графика чет не меняются особо, зато цифры версии dlss выше и цена видюх на их поддержку.
Зае.. вы, длсс работает на всех РТХ картах, фрейм генератор только на 4000.
в какой момент нвидиа обещали улучшения кадров в 3.5 ?
сказано было что они лучше обрабатывает сложные сцены. и убедится ты в этом можешь на 30 секунде ролика. просто взгляни на сетчатый забор.
Пусть дурочки и ведутся на фейковые кадры. Могли бы и просто в счётчике уже рисовать просто +100500.
Согласен. А ещё они говорят, что земля не плоская, вот дураки.
Если бы такие, как ты сидели во главе компаний, разрабатывающих технологии - все стояло бы на месте. У технологии FG пока что есть свои косяки, но в некоторых сценариях она прекрасна. Если твой пк выдает 75 кадров в игре, технология добивает до 120 кадров и для глаза все просто - картинка плавнее и приятнее на 120 герцовом мониторе. Сначала попробуй, прежде чем вонять тут.
Ну да, вместо того, чтобы развивать мощности железа, что ни на руку Хуангу, конечно лучше развивать "технологию", которая показывает фейковую мощность железа.
Да уж, соболезную жертвам маркетинга.
мощности железа не развиваются ?
вроде как стабильно каждое поколение +30-40% к производительности.
но если вдруг для тебя этого недостаточно. ты определенно можешь взять инициативу в свои руки. создать квантовые видеокарты выдающие 1000 кадров при нулевом нагреве и потреблении в 1W. все в твоих руках.
p.s. и раз Хуанг такой плохой то что же интел и великий народный амд тормозят ? почему уже не выпустили карты многократно превосходящие по мощностям безбожное и жадное до денег зеленое железо ?