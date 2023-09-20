Энтузиаст показал Cyberpunk 2077 в VR и с трассировкой лучей ©

Благодаря старательному сообществу авторов модификаций, огромный мир Cyberpunk 2077 удалось перенести в виртуальную реальность. Первые версии мода не отличались стабильностью и испытывали проблемы с производительностью, но всё изменилось с обновлениями и выходом видеокарт нового поколения. Один из энтузиастов показал, как сейчас выглядит Cyberpunk 2077 в VR.

Пользователь с никнеймом CkYLee запустил Cyberpunk 2077 вместе с последней версией модификации, которая добавляет в игру поддержку VR-шлемов. Как отмечает геймер, стабильную производительность игры в VR можно было уже получить на видеокартах серии RTX 30xx, однако для трассировки лучей и хорошей графики этого поколения не хватает. Поэтому энтузиаст запустил игру на графическом чипе RTX 4090, что позволило включить RTX и выставить высокие настройки графики, сохраняя при этом хорошую производительность. Как выглядит игра в режиме виртуальной реальности, вы можете увидеть выше.

Вот, как изменился мод за последнее время:

Авторы мода на VR все ещё продолжают работать над его улучшением. Из-за большого количества доступных шлемов и разных конфигураций ПК, модификация требует постоянных правок. Разработчики также готовятся к выходу расширения Phantom Liberty, которое уже на старте должно быть совместимо с VR. Скачать эту модификацию, как и многие другие, можно бесплатно с нашего сайта.