"Энтузиаст показал Cyberpunk 2077 в VR и с трассировкой лучей"

Благодаря старательному сообществу авторов модификаций, огромный мир Cyberpunk 2077 удалось перенести в виртуальную реальность. Первые версии мода не отличались стабильностью и испытывали проблемы с производительностью, но всё изменилось с обновлениями и выходом видеокарт нового поколения. Один из энтузиастов показал, как сейчас выглядит Cyberpunk 2077 в VR.
Пользователь с никнеймом CkYLee запустил Cyberpunk 2077 вместе с последней версией модификации, которая добавляет в игру поддержку VR-шлемов. Как отмечает геймер, стабильную производительность игры в VR можно было уже получить на видеокартах серии RTX 30xx, однако для трассировки лучей и хорошей графики этого поколения не хватает. Поэтому энтузиаст запустил игру на графическом чипе RTX 4090, что позволило включить RTX и выставить высокие настройки графики, сохраняя при этом хорошую производительность. Как выглядит игра в режиме виртуальной реальности, вы можете увидеть выше.
Вот, как изменился мод за последнее время:
Авторы мода на VR все ещё продолжают работать над его улучшением. Из-за большого количества доступных шлемов и разных конфигураций ПК, модификация требует постоянных правок. Разработчики также готовятся к выходу расширения Phantom Liberty, которое уже на старте должно быть совместимо с VR. Скачать эту модификацию, как и многие другие, можно бесплатно с нашего сайта.
С TrackIR примерно тоже самое. Только идти и смотреть по сторонам не получится, т.к. персонаж идет туда куда смотришь. Поэтому чтоб нормально можно было осмотреться, надо будет остановиться. Ну или заморачиваться, с геймпадом направляя стик движения в противоположную взгляду сторону.
Но при этом прикольно получается за рулём, т.к. движение авто не привязано ко взгляду ) Кстати, помимо этого, через костыли можно и руль подключить, и по горду тогда очень приятно покататься )
Там разве нужны костыли для руля?... На скока я помню -нет...
Возможно от руля зависит. На прямую у меня игра его не видит. Пришлось через эмуляцию геймпада его подключать.
А... хотя да -может. У меня наверное просто уже стоял эмулятор ещё с гта5...-вот и не запомнился сам факт костыля для киберпанка.
"Энтузиаст показал Cyberpunk 2077 в VR и с трассировкой лучей"
Это не энтузиаст а просто богатый чел.Представьте сколько стоит запустить Киберпанк2077 в таком режиме да ещё и чтоб так гладко шло.Топовую видяху купи блок для видяхи 850w купи современный проц 8 ядер купи 32 галлона озу купи ssd по любому купи + хороший шлем VR по цене половины топ ПК купи.На всё про всё ой...Классно смотрится мне понравилось!