Энтузиаст показал фотореалистичную версию Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 не получит новых крупных обновлений от CD Projekt RED, но мы можем быть уверены, что фанаты продолжат заботиться об игре, готовя новые модификации и улучшая приключение Ви. Последний мод приближает игру к реализму.
Cyberpunk 2077 используется NVIDIA для демонстрации своих новейших технологий, поэтому можно предположить, что игра еще долгое время будет блистать графикой. DubStepZz решил использовать набор модификаций, чтобы представить фотореалистичную версию Cyberpunk 2077. Он использовал набор модов, чтобы придать игре другую цветовую схему и даже переделать набор автомобилей.
Многие игроки в полном восторге от этой версии Cyberpunk 2077, хотя стоит отметить, что из-за ряда модификаций и попытки приблизиться к фотореализму Найт-Сити потерял свою уникальную атмосферу.
Как же глупо смотрятся эти машины в CP , ну не подходят они сюда
А здесь нельзя как то скрыть новости от энтузиастов?
накатил белесый решейд, выставил все настройки на ультра. зафигачил угол обзора как у колибри. чуть ли не 360. накачал моды тачками из начала 21 века. и вуаля. фотореализм)))
В YouTube появилось новое видео - одназночно повод для новости, это сразу заслуживпетв Новость а если там ещё были комментарии то эти тянет на Лонг.
Энтузиаст покакал....конец новости.
Действительно, фотореализм довольно близок. Но будь в игре фотореалистичная графика, я не стал бы в неё играть. А нафиг надо? Фотореализма я могу насмотреться, просто выйдя на улицу погулять. А в играх я хочу видеть сочную красивую картинку. Нафиг нужен этот унылый фотореализм? Зачем в принципе к нему стремиться в играх.
фотореалистичную версию- это нынче тусклые цвета 5 фпс и выкрученный контраст? пахахахаха =)))
Раньше был Скайрим, теперь эстафета передалась КБ)))
ну местами реализм да, на той стоянке я бы и не понял что киберпанк, без заголовка, хотя не, говорящая реклама и нпс на лавке выдает, и здания тоже
всегда считал фотореалистичную графику лучше созданной с нуля, ещё со времён самого первого сталкера
P.S. сколько зависти и брызг слюной в комментах))
Ага, город перестал быть похожим на пластиковые декорации = потерял уникальную атмосферу 🤡
Местами всрато, но фотореализм наоборот добавил этой самой нужной атмосферы. Игра перестала быть похожа на кукольный спектакль.
Какие бы "передовые" технологии ни внедряла нвидия, игра выглядит хуже того, что сделал очередной модер.