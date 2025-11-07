Энтузиасты запустили Cyberpunk 2077 на ИИ-станции NVIDIA DGX Spark

Пользователям удалось запустить Cyberpunk 2077 на новой компактной ИИ-станции NVIDIA DGX Spark, которая не предназначена для игр. Несмотря на то, что устройство работает на базе ARM-архитектуры и управляется операционной системой DGX OS на основе Linux, эксперимент показал неожиданно приемлемые результаты.

Станция NVIDIA DGX Spark создана в первую очередь для разработчиков в сфере искусственного интеллекта. Она оснащена 20-ядерным ARM-процессором Grace и графическим ускорителем Blackwell с 6144 CUDA-ядрами, что по характеристикам сопоставимо с уровнем видеокарты RTX 5070. Объем объединенной оперативной памяти LPDDR5X составляет 128 ГБ. Система изначально не поддерживает Windows и не имеет специализированных игровых драйверов.

Чтобы запустить игру, которая рассчитана на архитектуру x86, энтузиасты использовали слой эмуляции Box64. Cyberpunk 2077, установленный через Steam, продемонстрировал производительность около 50 кадров в секунду при разрешении 1080p и средних настройках графики. При этом отмечалось, что технология масштабирования изображения DLSS была недоступна, а общая стабильность работы зависела от конфигурации, хотя в целом игровой процесс описывался как вполне играбельный.