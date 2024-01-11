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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.8 19 226 оценок

Геймеры выбрали идеального кандидата на главную роль в экранизации Cyberpunk 2077

Gutsz
Новости

Осенью прошлого года польская компания CD Projekt RED официально заявила о работе над экранизацией Cyberpunk 2077. Анонс стал большой, но очень приятной неожиданностью для поклонников игры и фанатов жанра киберпанк. Многие пользователи с нетерпением ждут больше подробностей о киноадаптации, а пока в сообществе идет активная дискуссия об актерском составе для будущего проекта. После долгих споров, кажется, геймерам наконец-то удалось определиться с идеальным кандидатом на главную роль.

Звездой экранизации Cyberpunk 2077 должен стать Карл Урбан, известный по сериалу "Пацаны". Его кандидатура была признана лучшим вариантом изображения киношной версии Ви. Даже если создатели экранизации решат отступиться от оригинального сюжета игры и показать новых героев, пользователи считают, что брутальный образ Карла Урбана все равно идеально впишется в мрачный Найт-Сити. В общем, игроки явно хотят видеть его на ведущих ролях в будущей экранизации.

Напомним, формат экранизации Cyberpunk 2077 по-прежнему неизвестен. Нас может ждать сериал или полнометражный фильм. Проект создается непосредственно студией CD Projekt RED совместно с компанией Anonymous Content.

-8
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
muttniy

староват он для роли Ви=)

18
Артём Маслов

Ну пару имплантов навесит и помолодеет

2
Snake2105

Лет 5-10 назад отлично бы подошел, но не сейчас

0
Floww

По мне так не подходит совсем. Но вообще пусть хоть кто угодно играет, лишь не бы не сделали Ви женщиной....

0
Кей Овальд

Староват, к сожалению.

0
Old-Waldemar

Джилленхол не плохо подошёл бы...

0
bysaturn

Опять клоуны с реддита?

-1
Fyjybv 24 24

Ви- скорее спокойный и профессиональный "решатель проблем". Билли Бутчер- хоть и опытный, но всё же отморозок. Да и внешне не похож.

-2
VampiR71

Бучер это персонаж сериала , а актера завут Карл Урбан .

1
MaidenlyAbu

Если и будет экранизация, то на роль Ви 100% возьмут актрису, сейчас это модно, да и сам персонаж может быть любого пола и внешности, это же не Геральд из ведьмака.

-3
Fyjybv 24 24

Дефолтные женские персонажи в игре страшные.

0
3Lexas

Идеально, это если об экранизации даже говорить не будут. Да и будто киберпанков в кино мало

-4
Ольга Бузова

Небыло бы пацанов ,его бы и не вспомнили - а так он не очень то и подходит ,не киберпанковское лицо

-4
Alex Ramirez

У мистера Бина не киберпанковское. У Бутчера в сравнениии с большинством - сверх киберпанковское.

2
Tom[Cat]

Он и на роль мясника то не очень подошел.

-4
Александр Назарко

Откуда автор новости высерает? Никакой экранизации 2077 не будет. Будет другая история в том же мире

-4
Wolfenstein

а о чем снимать то ? сюжета то и нет там… а где есть то бегущий по лезвию уже снят

-6
MoodyRazeen

Ebobo что ли?

0