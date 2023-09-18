Карта Cyberpunk 2077: Phantom Liberty появилась в сети ©

По мере приближения к запуску Cyberpunk 2077: Phantom Liberty появились новые подробности, в том числе обновленная карта Найт-Сити, новая территория которой обещает быть больше, чем некоторые ожидали.

Хотя карта Найт-Сити не такая большая по сравнению с The Witcher 3: Wild Hunt, она многослойна и содержит множество доступных зданий и укромных мест, которые можно легко пропустить. В этом отношении Найт-Сити — одна из самых плотных карт за последние годы, и включение Догтауна, безусловно, расширило это значение.

Благодаря YouTube-каналу AlphaReplay на Reddit были опубликованы новые подробности, связанные с улучшенным пользовательским интерфейсом, уже существующая область Морро Рок (Космический порт) теперь отмечена так же, как и районы на карте, что может указывать на то, что эта область будет играть большую роль в расширении, и, конечно же, сам Догтаун будет в нем преобладать.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — это единственное расширение ролевой игры от CD Projekt Red, которое не только откроет новую область в Найт-Сити под названием Догтаун, но также принесет новые основные сюжетные миссии, побочные квесты, новые навыки, способности и многое другое.

Более того, независимо от того, купите вы расширение Phantom Liberty или нет, все владельцы Cyberpunk 2077 получат огромное обновление 2.0, которое не только вносит различные улучшения в базовую игру, но также добавляет новые функции, такие как улучшенные вражеский ИИ, в том числе правоохранительные органы Найт-Сити.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Обновление 2.0 станет доступно 21 сентября.