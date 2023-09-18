Карта Cyberpunk 2077: Phantom Liberty появилась в сети

По мере приближения к запуску Cyberpunk 2077: Phantom Liberty появились новые подробности, в том числе обновленная карта Найт-Сити, новая территория которой обещает быть больше, чем некоторые ожидали.
Хотя карта Найт-Сити не такая большая по сравнению с The Witcher 3: Wild Hunt, она многослойна и содержит множество доступных зданий и укромных мест, которые можно легко пропустить. В этом отношении Найт-Сити — одна из самых плотных карт за последние годы, и включение Догтауна, безусловно, расширило это значение.
Благодаря YouTube-каналу AlphaReplay на Reddit были опубликованы новые подробности, связанные с улучшенным пользовательским интерфейсом, уже существующая область Морро Рок (Космический порт) теперь отмечена так же, как и районы на карте, что может указывать на то, что эта область будет играть большую роль в расширении, и, конечно же, сам Догтаун будет в нем преобладать.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — это единственное расширение ролевой игры от CD Projekt Red, которое не только откроет новую область в Найт-Сити под названием Догтаун, но также принесет новые основные сюжетные миссии, побочные квесты, новые навыки, способности и многое другое.
Более того, независимо от того, купите вы расширение Phantom Liberty или нет, все владельцы Cyberpunk 2077 получат огромное обновление 2.0, которое не только вносит различные улучшения в базовую игру, но также добавляет новые функции, такие как улучшенные вражеский ИИ, в том числе правоохранительные органы Найт-Сити.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Обновление 2.0 станет доступно 21 сентября.
обведенное зеленым это и есть этот догтаун? чёт маловато
да, мне тоже интересно
это доработка Пасифики, вход в Дог Таун там где стадион, а сам город довольно не малый с несколькими районами, это инф. от тех хто играл в демку этого доп.
На автобусах, мыльных банках и туалетной бумаге уже появилась?
Какая то маленькая територия у DLC. Даже близко не дотягивает до територии у Кровь и Вино. Cомнения смутные появились у меня...
Ни чего, разбавят вопросиками из Селлиге
то что на карте это доработка основной карты, сам Дог Таун очень не малых размеров с разными районами
Тышо! :) Она же "многослойна и содержит множество доступных зданий и укромных мест", прямо как лук у Шрека!
Тодд нам доказали что большое нам не надо
Ну пипец ты сравнил район города с огромной локацией из вина
Вообще 0 волнения. Интернет всё ещё бурлит после релизов БГ3 и Старфилда.
Все таки у бг и кибера жанры разные, так что очень много народу ждет это длс.
Может даже рекорд по онлайну опять побьют.
Разные, разные, но у обеих игр почему-то CRPG стоит в жанрах
гриндить 20 часов одинаковые побочки ради нового длс?
Не понял, в чём связь?
В том что игрокам в кибер не интересен бг3
Вот бы полную карту посмотреть - вдруг можно будет вернуться в городок из начала игры за кочевника,где шериф на нас гонит...
Даже не знаю, делать ли предзаказ.
А что мешает купить в момент релиза, предварительно просмотрев отзывы, обзоры и тд?)) как будто все раскупят и тебе не оставят)
нет
За предзаказ же машину дают. А так, ждал бы распродажи.
а как купить в стиме если ру регион? или в клиенте проджектов?
платиру