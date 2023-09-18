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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 709 оценок

Карта Cyberpunk 2077: Phantom Liberty появилась в сети

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monk70
Новости

По мере приближения к запуску Cyberpunk 2077: Phantom Liberty появились новые подробности, в том числе обновленная карта Найт-Сити, новая территория которой обещает быть больше, чем некоторые ожидали.

Хотя карта Найт-Сити не такая большая по сравнению с The Witcher 3: Wild Hunt, она многослойна и содержит множество доступных зданий и укромных мест, которые можно легко пропустить. В этом отношении Найт-Сити — одна из самых плотных карт за последние годы, и включение Догтауна, безусловно, расширило это значение.

Благодаря YouTube-каналу AlphaReplay на Reddit были опубликованы новые подробности, связанные с улучшенным пользовательским интерфейсом, уже существующая область Морро Рок (Космический порт) теперь отмечена так же, как и районы на карте, что может указывать на то, что эта область будет играть большую роль в расширении, и, конечно же, сам Догтаун будет в нем преобладать.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — это единственное расширение ролевой игры от CD Projekt Red, которое не только откроет новую область в Найт-Сити под названием Догтаун, но также принесет новые основные сюжетные миссии, побочные квесты, новые навыки, способности и многое другое.

Более того, независимо от того, купите вы расширение Phantom Liberty или нет, все владельцы Cyberpunk 2077 получат огромное обновление 2.0, которое не только вносит различные улучшения в базовую игру, но также добавляет новые функции, такие как улучшенные вражеский ИИ, в том числе правоохранительные органы Найт-Сити.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Обновление 2.0 станет доступно 21 сентября.

28
34
Комментарии: 34
Ваш комментарий
SkyraX

обведенное зеленым это и есть этот догтаун? чёт маловато

7
Ray Liotta

да, мне тоже интересно

0
Dixon_V

это доработка Пасифики, вход в Дог Таун там где стадион, а сам город довольно не малый с несколькими районами, это инф. от тех хто играл в демку этого доп.

0
Гомер11

На автобусах, мыльных банках и туалетной бумаге уже появилась?

4
UnpleasantIdriel

Какая то маленькая територия у DLC. Даже близко не дотягивает до територии у Кровь и Вино. Cомнения смутные появились у меня...

2
wiezmin

Ни чего, разбавят вопросиками из Селлиге

-1
Dixon_V

то что на карте это доработка основной карты, сам Дог Таун очень не малых размеров с разными районами

2
Rаyden

Тышо! :) Она же "многослойна и содержит множество доступных зданий и укромных мест", прямо как лук у Шрека!

-1
Ivan313

Тодд нам доказали что большое нам не надо

0
Oksifree

Ну пипец ты сравнил район города с огромной локацией из вина

0
CAN I HABE PIZZA PLS
Выпуск долгожданного расширения для уже совсем близко, и волнение фанатов достигает апогея.

Вообще 0 волнения. Интернет всё ещё бурлит после релизов БГ3 и Старфилда.

0
pyw

Все таки у бг и кибера жанры разные, так что очень много народу ждет это длс.

Может даже рекорд по онлайну опять побьют.

5
Hitrus6 pyw

Разные, разные, но у обеих игр почему-то CRPG стоит в жанрах

-3
Indigo Night pyw

гриндить 20 часов одинаковые побочки ради нового длс?

-8
CAN I HABE PIZZA PLS pyw
Все таки у бг и кибера жанры разные, так что очень много народу ждет это длс

Не понял, в чём связь?

0
pyw CAN I HABE PIZZA PLS

В том что игрокам в кибер не интересен бг3

0
Lvinomord

Вот бы полную карту посмотреть - вдруг можно будет вернуться в городок из начала игры за кочевника,где шериф на нас гонит...

0
warp 37

Даже не знаю, делать ли предзаказ.

-2
Сергей Понащенко

А что мешает купить в момент релиза, предварительно просмотрев отзывы, обзоры и тд?)) как будто все раскупят и тебе не оставят)

7
Никита Дроздоvv

нет

0
warp 37 Сергей Понащенко

За предзаказ же машину дают. А так, ждал бы распродажи.

0
KANSERVATOR warp 37

а как купить в стиме если ру регион? или в клиенте проджектов?

1
Feskir KANSERVATOR

платиру

2