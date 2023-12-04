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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.8 17 378 оценок

NVIDIA выпустила драйверы GeForce 546.29 WHQL Game Ready

butcher69
Новости

NVIDIA выпустила свой последний драйвер GeForce 546.29 WHQL Game Ready, который добавляет поддержку Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, улучшая возможности RTX и DLSS.

Новый драйвер GeForce Game Ready повышает качество RTX, расширена поддержка DLSS 3.5

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition и обновление 2.1, которое выйдет 5 декабря, будет бесплатным для всех и добавит различные технологические улучшения. Обновление также ознаменует выход Cyberpunk 2077 Ray Tracing: Overdrive из статуса превью, в котором появилась поддержка Path Tracing. Таким образом, Path Tracing не только выходит из режима предварительного просмотра, но и обеспечивает улучшенное качество изображения и новые возможности.

Одной из таких функций является включение DLSS 3.5 от NVIDIA при активации отражений с трассировкой лучей. В настоящее время DLSS 3.5 работает только с режимом RT Overdrive (трассировка контура), но с последним обновлением его можно использовать со стандартными отражениями Ray Raytracing, как в качестве предустановки, так и при настройке пользовательских параметров игры.

Это позволит большему количеству геймеров с RTX использовать эту технологию, поэтому, подводя итог, вы получите:

  • Новые технологические усовершенствования
  • Улучшенное качество изображения
  • DLSS 3.5 с поддержкой RT Reflections
  • RT: режим Overdrive (трассировка контура) выходит из состояния предварительного просмотра

Переходим ко второму крупному обновлению из последних драйверов GeForce Game Ready Drivers: Call of Duty: Modern Warfare III и Call of Duty: Warzone получили поддержку полной трассировки лучей и технологий NVIDIA DLSS 3.5 с Ray Reconstruction в предыгровых лобби. Эти обновления будут добавлены в драйвер 6 декабря и обеспечат дополнительную глубину детализации в игре.

Наконец, новый драйвер GeForce Game Ready также добавляет поддержку новых G-Sync-совместимых дисплеев, а также профили для 12 новых игр.

Новый драйвер Game Ready добавляет поддержку семи новых G-SYNC совместимых дисплеев, включая:

  • ASUS PG49WCD
  • ASUS PG34WCDM
  • ASUS VG27AQM1A
  • Corsair 315QHD165
  • LG 27GR95QE
  • LG 27GR95UM
  • Philips 27M1N5500ZR

Новый драйвер Game Ready Driver добавляет оптимальные настройки GeForce Experience одним щелчком мыши для 12 новых игр, включая:

  • ARK: Survival Ascended
  • Call of Duty: Modern Warfare III
  • Cities: Skylines 2
  • Football Manager 2024
  • For The King II
  • Foxhole
  • Ghostrunner 2
  • Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name
  • RoboCop: Rogue City
  • The Front
  • The Invincible
  • The Lord of The Rings: Return to Moria
28
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
SaintsEagle

RTX4060

пришло

0
U1traMagnum
NVIDIA выпустила свой последний драйвер GeForce

Когда пишут последний у меня появляются кучу вопросов, почему последний а не предпоследний ? Почему не следующий ?

0
Димка2010

фанаты секты слова "крайний" тут?

4
JustA_NiceGuy

Свежий!

0
Richard Simons

Спасибо НВИДИА, ты всегда думаешь обо мне, оставайся всегда такой, и делай только хорошие вещи.

0
Artery Kaulitz

В GeForce Experience пока что тихо

-1
Kartonkratos

Поддерживаю! но скачаю через ссылку что в новости.

0
Tisdare

нет. есть

-1
Artery Kaulitz Tisdare

Вот теперь пришло

0