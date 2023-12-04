NVIDIA выпустила драйверы GeForce 546.29 WHQL Game Ready

NVIDIA выпустила свой последний драйвер GeForce 546.29 WHQL Game Ready, который добавляет поддержку Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, улучшая возможности RTX и DLSS.

Новый драйвер GeForce Game Ready повышает качество RTX, расширена поддержка DLSS 3.5

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition и обновление 2.1, которое выйдет 5 декабря, будет бесплатным для всех и добавит различные технологические улучшения. Обновление также ознаменует выход Cyberpunk 2077 Ray Tracing: Overdrive из статуса превью, в котором появилась поддержка Path Tracing. Таким образом, Path Tracing не только выходит из режима предварительного просмотра, но и обеспечивает улучшенное качество изображения и новые возможности.

Одной из таких функций является включение DLSS 3.5 от NVIDIA при активации отражений с трассировкой лучей. В настоящее время DLSS 3.5 работает только с режимом RT Overdrive (трассировка контура), но с последним обновлением его можно использовать со стандартными отражениями Ray Raytracing, как в качестве предустановки, так и при настройке пользовательских параметров игры.

Это позволит большему количеству геймеров с RTX использовать эту технологию, поэтому, подводя итог, вы получите:

Новые технологические усовершенствования

Улучшенное качество изображения

DLSS 3.5 с поддержкой RT Reflections

RT: режим Overdrive (трассировка контура) выходит из состояния предварительного просмотра

Переходим ко второму крупному обновлению из последних драйверов GeForce Game Ready Drivers: Call of Duty: Modern Warfare III и Call of Duty: Warzone получили поддержку полной трассировки лучей и технологий NVIDIA DLSS 3.5 с Ray Reconstruction в предыгровых лобби. Эти обновления будут добавлены в драйвер 6 декабря и обеспечат дополнительную глубину детализации в игре.

Наконец, новый драйвер GeForce Game Ready также добавляет поддержку новых G-Sync-совместимых дисплеев, а также профили для 12 новых игр.

Новый драйвер Game Ready добавляет поддержку семи новых G-SYNC совместимых дисплеев, включая:

ASUS PG49WCD

ASUS PG34WCDM

ASUS VG27AQM1A

Corsair 315QHD165

LG 27GR95QE

LG 27GR95UM

Philips 27M1N5500ZR

Новый драйвер Game Ready Driver добавляет оптимальные настройки GeForce Experience одним щелчком мыши для 12 новых игр, включая: