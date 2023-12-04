NVIDIA выпустила драйверы GeForce 546.29 WHQL Game Ready

NVIDIA выпустила свой последний драйвер GeForce 546.29 WHQL Game Ready, который добавляет поддержку Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, улучшая возможности RTX и DLSS.
Новый драйвер GeForce Game Ready повышает качество RTX, расширена поддержка DLSS 3.5
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition и обновление 2.1, которое выйдет 5 декабря, будет бесплатным для всех и добавит различные технологические улучшения. Обновление также ознаменует выход Cyberpunk 2077 Ray Tracing: Overdrive из статуса превью, в котором появилась поддержка Path Tracing. Таким образом, Path Tracing не только выходит из режима предварительного просмотра, но и обеспечивает улучшенное качество изображения и новые возможности.
Одной из таких функций является включение DLSS 3.5 от NVIDIA при активации отражений с трассировкой лучей. В настоящее время DLSS 3.5 работает только с режимом RT Overdrive (трассировка контура), но с последним обновлением его можно использовать со стандартными отражениями Ray Raytracing, как в качестве предустановки, так и при настройке пользовательских параметров игры.
Это позволит большему количеству геймеров с RTX использовать эту технологию, поэтому, подводя итог, вы получите:
- Новые технологические усовершенствования
- Улучшенное качество изображения
- DLSS 3.5 с поддержкой RT Reflections
- RT: режим Overdrive (трассировка контура) выходит из состояния предварительного просмотра
Переходим ко второму крупному обновлению из последних драйверов GeForce Game Ready Drivers: Call of Duty: Modern Warfare III и Call of Duty: Warzone получили поддержку полной трассировки лучей и технологий NVIDIA DLSS 3.5 с Ray Reconstruction в предыгровых лобби. Эти обновления будут добавлены в драйвер 6 декабря и обеспечат дополнительную глубину детализации в игре.
Наконец, новый драйвер GeForce Game Ready также добавляет поддержку новых G-Sync-совместимых дисплеев, а также профили для 12 новых игр.
Новый драйвер Game Ready добавляет поддержку семи новых G-SYNC совместимых дисплеев, включая:
- ASUS PG49WCD
- ASUS PG34WCDM
- ASUS VG27AQM1A
- Corsair 315QHD165
- LG 27GR95QE
- LG 27GR95UM
- Philips 27M1N5500ZR
Новый драйвер Game Ready Driver добавляет оптимальные настройки GeForce Experience одним щелчком мыши для 12 новых игр, включая:
- ARK: Survival Ascended
- Call of Duty: Modern Warfare III
- Cities: Skylines 2
- Football Manager 2024
- For The King II
- Foxhole
- Ghostrunner 2
- Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name
- RoboCop: Rogue City
- The Front
- The Invincible
- The Lord of The Rings: Return to Moria
RTX4060
пришло
Когда пишут последний у меня появляются кучу вопросов, почему последний а не предпоследний ? Почему не следующий ?
фанаты секты слова "крайний" тут?
Свежий!
Спасибо НВИДИА, ты всегда думаешь обо мне, оставайся всегда такой, и делай только хорошие вещи.
В GeForce Experience пока что тихо
Поддерживаю! но скачаю через ссылку что в новости.
нет. есть
Вот теперь пришло