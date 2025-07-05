Официально анонсирован аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners 2

На Anime Expo 2025 студия CD Projekt Red и Studio Trigger официально объявили о производстве аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners 2. Новая история, состоящая из 10 эпизодов, станет самостоятельным проектом в мрачной и технологически насыщенной вселенной Cyberpunk 2077. Сюжет сосредоточится на темах мести и искупления, обещая зрителям эмоциональное и динамичное повествование.
Согласно анонсу, Cyberpunk: Edgerunners 2 расскажет новую историю, не продолжая напрямую события первого сезона, который завершился в 2022 году и получил восторженные отзывы, включая награду «Аниме года» на Crunchyroll Anime Awards 2023 и 100% рейтинг критиков на Rotten Tomatoes.
«Когда мир ослеплён зрелищами, до каких крайностей ты готов дойти, чтобы твоя история имела значение?» — гласит слоган проекта, задавая тон новой главе. Подробности сюжета и дата выхода пока не раскрываются. Из подробностей пока есть только постер, созданный художником Ичиго Канно из студии Trigger, на котором, видимо, изображены новые персонажи второго сезона.
Надеюсь хоть историю и персонажей в этот раз нормальных завезут и не придется следить за похождениями очередного умственно-отсталого дегенерата типа Дэвида, который дико раздражал своей тупостью.
Да плевать на аниме это, как и на любое другое. Где обнова? Чё в ней будет хотя бы?
Trigger вроде собираются показать трейлер 2 сезона у себя на конференции. Или на другой конфе по аниме.
Ого крута, будем ждать.