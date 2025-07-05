Официально анонсирован аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners 2

На Anime Expo 2025 студия CD Projekt Red и Studio Trigger официально объявили о производстве аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners 2. Новая история, состоящая из 10 эпизодов, станет самостоятельным проектом в мрачной и технологически насыщенной вселенной Cyberpunk 2077. Сюжет сосредоточится на темах мести и искупления, обещая зрителям эмоциональное и динамичное повествование.

Согласно анонсу, Cyberpunk: Edgerunners 2 расскажет новую историю, не продолжая напрямую события первого сезона, который завершился в 2022 году и получил восторженные отзывы, включая награду «Аниме года» на Crunchyroll Anime Awards 2023 и 100% рейтинг критиков на Rotten Tomatoes.



«Когда мир ослеплён зрелищами, до каких крайностей ты готов дойти, чтобы твоя история имела значение?» — гласит слоган проекта, задавая тон новой главе. Подробности сюжета и дата выхода пока не раскрываются. Из подробностей пока есть только постер, созданный художником Ичиго Канно из студии Trigger, на котором, видимо, изображены новые персонажи второго сезона.