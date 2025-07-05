Первый тизер-трейлер второго сезона Cyberpunk: Edgerunners слили в сеть

На Anime Expo 2025 состоялось главное событие для фанатов киберпанка — анонс второго сезона Cyberpunk: Edgerunners, а также показ первого тизера. Ролик показали эксклюзивно для посетителей фестиваля, и, конечно, в сеть уже утекла запись.
Тизер подтвердил главное: второй сезон станет совершенно новой историей во вселенной Cyberpunk 2077. Сюжет вновь сосредоточится на мести и искуплении, а действие развернётся в мрачном и безумном Найт-Сити.
Сериал вновь создаётся в сотрудничестве CD Projekt RED и выйдет на Netflix. Как и раньше, нас ждут 10 эпизодов. Дата премьеры пока не объявлена, но судя по показанному тизеру — работа в самом разгаре.
От второй части уже ничего не жду, чтоб не разочароваться. Сюжет первого сезона был до крайности банален. У парня слетела кукушка от зависимости киберимплантов. Все герои, включая гг, вообще до тупости неинтересны и не вызывают даже малейшего сопереживания. Интриги нет. Там весь сюжет можно было в одну ОВА засунуть.
Ну дак мир таков, и фишка(Грааль для этого мира) в улучшений(это как в содружестве миров - лучше (био)нейросеть для вашего мозга, выше базы знаний и улучшение для сетки(про поколения кораблей и гипердвижков (там можно много перечислять) ))
А я жду от второй части то, что некоторых протагонистов из главной команды убьют боссы из игры, чтобы мы потом могли отомстить им.
Смотрел первый сезон до прохождения игры а затем пересмотрел и после. Очень даже хорошо зашёл. Очень отдалённо, но всё же, напоминает атмосферу первой полнометражки "призрака в доспехах" но уже с "современными" реалими. Воспринимается в принципе как аниме для западной аудитории (наверное на это и был расчёт) и, наверное, поэтому смотреть было интересно
лиш бы эта тупая хакерша с первого сезона во втором не вылезла... бесила половину первого если не больше сезона... мало того что с неё вся херь началась +она своим молчанием эту херь подпитывала так ее еще и живой оствавили
Стоит ли смотреть, если не играл в игру и не смотрел первый сезон?
Нет.
Да, я сначала посмотрел сериал, а потом в игру сыграл. Отсылки из игры не поймёшь. Такие, как места и локации из Найт Сити, как в игре, лорную часть. По имплантам, корпорации, персонаж из игры. Но эт оспокойн осмотрится как независимая история. Но сюжет в аниме слабый, многим персонажам явно не хватило времени их раскрыть
Не стоит, даже если играл. Максимально переоцененный мультсериал.
ох, жду :)
Замечательная новость!.
Оказалось что первый сезон я смотрел, но даже не помню о чём он.
Почти как в классике - ничего непонятно.
Не информативней постера. Короче в этом году можно не ждать.