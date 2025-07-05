Первый тизер-трейлер второго сезона Cyberpunk: Edgerunners слили в сеть

На Anime Expo 2025 состоялось главное событие для фанатов киберпанка — анонс второго сезона Cyberpunk: Edgerunners, а также показ первого тизера. Ролик показали эксклюзивно для посетителей фестиваля, и, конечно, в сеть уже утекла запись.

Тизер подтвердил главное: второй сезон станет совершенно новой историей во вселенной Cyberpunk 2077. Сюжет вновь сосредоточится на мести и искуплении, а действие развернётся в мрачном и безумном Найт-Сити.

Сериал вновь создаётся в сотрудничестве CD Projekt RED и выйдет на Netflix. Как и раньше, нас ждут 10 эпизодов. Дата премьеры пока не объявлена, но судя по показанному тизеру — работа в самом разгаре.