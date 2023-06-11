Phantom Liberty улучшит Cyberpunk 2077, CD Projekt представила список изменений ©

Одной из самых важных премьер этого года должна стать Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Во время интервью стало известно несколько интересных вещей о том, какие изменения предложит дополнение по сравнению с базовой версией игры.



Phantom Liberty представит довольно много геймплейных улучшений, которые будут перенесены в базовую версию игры. Как заявили авторы:

Дополнение было платформой для улучшения базовой игры. Нашей внутренней целью было постоянно балансировать производство. Это выразилось в нововведениях в геймплее и в перках. Теперь перков стало меньше, но они стали гораздо более специфичными и мощными.

В дополнении появится новый атрибут, Биочип.

Также будут реализованы значительные улучшения игрового процесса. К ним относятся бои на транспортных средствах - игрок сможет стрелять, сидя за рулем автомобиля, а на некоторых машинах будет установлено собственное оружие.

Также будет улучшен искусственный интеллект.

Одним из главных плодов улучшения ИИ станет сильно улучшенная полицейская система, которая сделает бои более интересными и правдоподобными.

Помимо основных и побочных миссий, в игре будет масса мелких заданий, а также курьерских поручений. Мир также обогатится множеством новых секретов, которые ждут своего часа.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября на ПК и консолях Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5.