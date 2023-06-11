Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 673 оценки

Phantom Liberty улучшит Cyberpunk 2077, CD Projekt представила список изменений

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Новости

Одной из самых важных премьер этого года должна стать Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Во время интервью стало известно несколько интересных вещей о том, какие изменения предложит дополнение по сравнению с базовой версией игры.

Phantom Liberty представит довольно много геймплейных улучшений, которые будут перенесены в базовую версию игры. Как заявили авторы:

Дополнение было платформой для улучшения базовой игры. Нашей внутренней целью было постоянно балансировать производство. Это выразилось в нововведениях в геймплее и в перках. Теперь перков стало меньше, но они стали гораздо более специфичными и мощными.
  • В дополнении появится новый атрибут, Биочип.
  • Также будут реализованы значительные улучшения игрового процесса. К ним относятся бои на транспортных средствах - игрок сможет стрелять, сидя за рулем автомобиля, а на некоторых машинах будет установлено собственное оружие.
  • Также будет улучшен искусственный интеллект.
  • Одним из главных плодов улучшения ИИ станет сильно улучшенная полицейская система, которая сделает бои более интересными и правдоподобными.
  • Помимо основных и побочных миссий, в игре будет масса мелких заданий, а также курьерских поручений. Мир также обогатится множеством новых секретов, которые ждут своего часа.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября на ПК и консолях Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Offn
бои на транспортных средствах
сильно улучшенная полицейская система

Казалось бы, то, что должно было быть с релизом, ну или хотя бы с патчами...

А это так вообще геймплей нового поколения

курьерских поручений
6
Janekste

А нафига бои на транспорте и догонялки с полицией в RPG игре? Ты случаем с ГТА не попутал киберпанк? Я считаю система полиции здесь вообще не к месту. Бои на транспорте тоже не нужны. Здесь RPG, а не GTA.

-6
Lucrise

так оно и будет считай с патчем. основная часть улучшений будут без покупки dlc.

0
Озверин Janekste
А нафига в RPG

это не жанр а сеттинг определяет. Тут как минимум есть машины и угон. сложи 2 и 2.

0
bysaturn Janekste

Где ты увидел в Киберпанке полноценную рпг то?

0
nikk2440

Что, среди прочего, изменят в основной Cyberpunk 2077 на фоне выхода Phantom Liberty:

— Полноценная механика стрельбы из машины. Можно сражаться с катаной, катаясь на мотоцикле;

— Полностью переделанный ИИ;

— Полностью переделанная система полиции с несколькими уровнями розыска и новыми типами противников;

— Больше новых типов противников;

— Переделана система прогресса;

— Переделана система лута и его редкости;

— Переделана сложность;

— Изменён интерфейс;

— В открытом мире теперь могут быть полноценные погони во время схватки фракций;

— Появятся новые активности (например, где-то в мире игры может упасть ящик с лутом и игрок должен успеть его забрать до других);

— Изменено древо навыков, которое теперь даёт способности, а не тупо увеличивает цифры в статистике игрока (например, теперь можно дэшать и отбивать пули);

— Появятся машины со встроенным оружием. Обычные машины получат улучшения;

— Мама Джэки теперь полноценный Фиксер. Она будет помечать места, где можно украсть машины;

— Покупать машины у фиксеров больше нельзя. Их надо покупать через внутриигровой сайт Мамы Уэллс

«Все основные системы игры были либо переделаны, либо обновлены по-крупному», — как заявила CD Projekt RED

Все эти изменения будут бесплатными для владельцев обычной игры. Появятся ли они в один день с Phantom Liberty — неизвестно

3
Сyberpunk

Я так и не понял, когда происходит действие DLC? До миссии "по ком звонит колокол" или уже после?

0
Makar_AS8

А фиг знает, вроде до, а вроде и после. Надо ждать сентября, тогда ясно будет

0
warp 37

Учитывая копеечную стоимость, можно и купить. Но учитывая, данные заявления, задаюсь вопросом: есть смысл ли вообще знакомиться с игрой до выхода DLC (игра давно куплена, но не играл)?

0
bysaturn

В чём смысл заносить деньги и не играть? Поди ещё фуллпрайс по предзаказу, лол)

-2
warp 37 bysaturn

Нет, на распродаже покупал.

0
Kertis Vancouver bysaturn

Смысл в том, что многим людям хочется поиграть, но не найти времени что бы погрузится в игру с головой, а просто заходить на 30 мин. не хочется, так как после выхода останется желание играть дальше и горькое послевкусие от того что не узнал что случилось дальше по сюжету или квэсту. Надеюсь многие со мной согласятся. То работа, то проблемы, то семья, и никак не уединится что бы расслабиться и получить удовольствие от игры.

1
Laicus

Наконец-то игра выйдет из раннего доступа!

0
Talendor3
Также будут реализованы значительные улучшения игрового процесса. К ним относятся бои на транспортных средствах - игрок сможет стрелять, сидя за рулем автомобиля, а на некоторых машинах будет установлено собственное оружие
Одним из главных плодов улучшения ИИ станет сильно улучшенная полицейская система, которая сделает бои более интересными и правдоподобными

Ну теперь точно ГТА

0
dreamevil2067

И ещё системные требования станут конские

0