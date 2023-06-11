Phantom Liberty улучшит Cyberpunk 2077, CD Projekt представила список изменений

Одной из самых важных премьер этого года должна стать Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Во время интервью стало известно несколько интересных вещей о том, какие изменения предложит дополнение по сравнению с базовой версией игры.
Phantom Liberty представит довольно много геймплейных улучшений, которые будут перенесены в базовую версию игры. Как заявили авторы:
Дополнение было платформой для улучшения базовой игры. Нашей внутренней целью было постоянно балансировать производство. Это выразилось в нововведениях в геймплее и в перках. Теперь перков стало меньше, но они стали гораздо более специфичными и мощными.
- В дополнении появится новый атрибут, Биочип.
- Также будут реализованы значительные улучшения игрового процесса. К ним относятся бои на транспортных средствах - игрок сможет стрелять, сидя за рулем автомобиля, а на некоторых машинах будет установлено собственное оружие.
- Также будет улучшен искусственный интеллект.
- Одним из главных плодов улучшения ИИ станет сильно улучшенная полицейская система, которая сделает бои более интересными и правдоподобными.
- Помимо основных и побочных миссий, в игре будет масса мелких заданий, а также курьерских поручений. Мир также обогатится множеством новых секретов, которые ждут своего часа.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября на ПК и консолях Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5.
Казалось бы, то, что должно было быть с релизом, ну или хотя бы с патчами...
А это так вообще геймплей нового поколения
А нафига бои на транспорте и догонялки с полицией в RPG игре? Ты случаем с ГТА не попутал киберпанк? Я считаю система полиции здесь вообще не к месту. Бои на транспорте тоже не нужны. Здесь RPG, а не GTA.
так оно и будет считай с патчем. основная часть улучшений будут без покупки dlc.
это не жанр а сеттинг определяет. Тут как минимум есть машины и угон. сложи 2 и 2.
Где ты увидел в Киберпанке полноценную рпг то?
Что, среди прочего, изменят в основной Cyberpunk 2077 на фоне выхода Phantom Liberty:
— Полноценная механика стрельбы из машины. Можно сражаться с катаной, катаясь на мотоцикле;
— Полностью переделанный ИИ;
— Полностью переделанная система полиции с несколькими уровнями розыска и новыми типами противников;
— Больше новых типов противников;
— Переделана система прогресса;
— Переделана система лута и его редкости;
— Переделана сложность;
— Изменён интерфейс;
— В открытом мире теперь могут быть полноценные погони во время схватки фракций;
— Появятся новые активности (например, где-то в мире игры может упасть ящик с лутом и игрок должен успеть его забрать до других);
— Изменено древо навыков, которое теперь даёт способности, а не тупо увеличивает цифры в статистике игрока (например, теперь можно дэшать и отбивать пули);
— Появятся машины со встроенным оружием. Обычные машины получат улучшения;
— Мама Джэки теперь полноценный Фиксер. Она будет помечать места, где можно украсть машины;
— Покупать машины у фиксеров больше нельзя. Их надо покупать через внутриигровой сайт Мамы Уэллс
«Все основные системы игры были либо переделаны, либо обновлены по-крупному», — как заявила CD Projekt RED
Все эти изменения будут бесплатными для владельцев обычной игры. Появятся ли они в один день с Phantom Liberty — неизвестно
Я так и не понял, когда происходит действие DLC? До миссии "по ком звонит колокол" или уже после?
А фиг знает, вроде до, а вроде и после. Надо ждать сентября, тогда ясно будет
Учитывая копеечную стоимость, можно и купить. Но учитывая, данные заявления, задаюсь вопросом: есть смысл ли вообще знакомиться с игрой до выхода DLC (игра давно куплена, но не играл)?
В чём смысл заносить деньги и не играть? Поди ещё фуллпрайс по предзаказу, лол)
Нет, на распродаже покупал.
Смысл в том, что многим людям хочется поиграть, но не найти времени что бы погрузится в игру с головой, а просто заходить на 30 мин. не хочется, так как после выхода останется желание играть дальше и горькое послевкусие от того что не узнал что случилось дальше по сюжету или квэсту. Надеюсь многие со мной согласятся. То работа, то проблемы, то семья, и никак не уединится что бы расслабиться и получить удовольствие от игры.
Наконец-то игра выйдет из раннего доступа!
Ну теперь точно ГТА
И ещё системные требования станут конские