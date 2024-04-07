По аниме Cyberpunk: Edgerunners сделали концепт пиксельной игры

Энтузиаст RealShortGuy13 показал, какой могла бы быть игра по мотивам аниме Cyberpunk: Edgerunners («Киберпанк: Бегущие по краю»), основанного на вселенной Cyberpunk 2077. Продемонстрированное в ролике — лишь концепт, который фанат сделал, чтобы прокачать навыки анимации и опробовать свои силы в создании целостного художественного стиля.
По словам автора, выдуманный проект — пиксельный экшен-roguelite с элементами shoot 'em up. Как и в анимационном шоу, главным героем игры выступает Дэвид Мартинес. В видео он сражается с врагами и общается с Люси.
Аниме Cyberpunk: Edgerunners вышло 13 сентября 2022 года на Netflix. У шоу высокие оценки от журналистов и зрителей — его рейтинг на Rotten Tomatoes равен 100% и 95% соответственно. Несмотря на успех, авторы пока не планируют выпускать продолжение.
игра по мотивам аниме, сделанного по мотивам игры, сделанной по мотивам жанра в аниме.
Даже это выглядит лучше чем Смута. Я бы поиграл.