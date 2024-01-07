Прощальное видео Phantom Liberty "Плохой город, плохие люди"

26 сентября для игры Cyberpunk 2077 вышло дополнение Phantom Liberty. Многие уже успели окрестить данное DLC неким аналогом «Крови и Вина» — масштабного дополнения предыдущей крупной CD Projekt Red
В целом, сюжет дополнения ощущается как отдельная игра ААА уровня, со своими началом, серединой и концом. И в каком-то смысле, выстроено всё даже лучше, чем в основной игре
Фанаты решили отдать честь столь крутому завершению историю выпустив фанатское прощальное видео посвящённое событиям Phantom Liberty.
Видео вышло очень грустным, подчеркивая самые важные события игры
"Плохой город, плохие люди" - название прощального видео истории "V". DLC Phantom Liberty стало первым и последним DLC для Cyberpunk 2077. Теперь поставлена жирная точка в истории "V"
Но с этого видео я даже больше улетел...Его кстати даже сами рэды отметили!
"G'night, Valerie! Today was a good day." Очень сильное завершение истории, сколько угодно можно гнать на рэдов , но сюжеты в играх они умеют делать , история ведьмака и киберпанка- навсегда в моём сердце
Очень жду продолжения этих игр! Надеюсь будет еще круче! Желаю всем дожить...
Солидарен на все 100 процентов! Жду определенно!
Ну Кровь и Вино получше было как прощание
В моём понимании Ви это мужик, могли бы как то от двух полов отыграть
Для каждого свой канон...
Первый раз прошел за мужского, так как всегда выбираю мужика в играх (типо для большей ассоциации себя с ГГ,да и в целом наёмник должен быть мужикооом! (как же я ошибался)в целом да очень даже не плохо!
Но пройдя второй раз за женскую версию V, слегка офигел как поменялось моё отношение к персонажу, ИМХО актеры как оригинала так и русского дубляжа в женской версии звучат куда живее и эмоциональнее, с Джонни отношения сразу восприниматься как то по другому, его подколы ,отношения будто между братом и сестрой, новые уникальные диалоги , я прям удивился насколько я проникся к ГГ. В DLC так же кстати меняются некоторые моменты- маленький пример
Если если выбрать женского персонажа то в квесте с маскировкой ты будешь играть за Аврору
Теперь для меня лично V это точно девушка. Но каждому своё!
Тоже заметил, проходил в оригинале ,и в прологе с джеки , ви за женского персонажа реально плачет. Да и в целом показалось что актриса озвучки круче отыгрывает в эмоциональных моментах.