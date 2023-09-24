В ролике сравнили обновленную версию Cyberpunk 2077 на ПК и консолях ©

Недавно Cyberpunk 2077 обновилась до версии 2.0, и ElAnalistaDeBits нашел время, чтобы сделать видеосравнение версий игры для PC, PS5 и Xbox Series X|S, чтобы понять технические различия между тремя платформами. Ролик имеет продолжительность 20 минут и предоставляет возможность оценить, как CD Projekt RED улучшили игру.

Новые возможности версии 2.0 Cyberpunk 2077 существенно улучшают визуальное восприятие игры от CD Projekt RED, хотя наиболее актуальной в этом плане является функция Ray Tracing Overdrive, которая отсутствует на консолях.

Таким образом, если на ПК насладиться этой технологией можно, по крайней мере, при наличии RTX Series 40, то на PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S изображение остается практически таким же, как и всегда.

В частности, на консолях Cyberpunk 2077 предлагает два разных графических режима: один использует трассировку лучей только для теней и работает при 1440p и 30 fps, другой не использует трассировку лучей и работает при динамических 1800p и 60 fps, значения которых на Series S снижаются и полностью исключают трассировку лучей.

По визуальному качеству Xbox Series S может похвастаться чуть более высоким средним разрешением, чем PS5, а по скорости загрузки консоль Sony опережает Microsoft, которая очень похожа на PC-версию.