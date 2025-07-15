Завтра CDPR расскажет подробности крупного патча 2.3 для Cyberpunk 2077

CD Projekt Red представит патч 2.3 для Cyberpunk 2077 завтра (16 июля) в рамках специальной прямой трансляции. Начало в 18:00 по Московскому времени. Подробностями крупного обновления поделятся заместитель директора по игре Cyberpunk 2 Павел Саско и ведущий дизайнер Virtuos Адриен Жуанне.

Изначально патч 2.3 должен был выйти в прошлом месяце, 26 июня, но его выход был отложен, чтобы гарантировать надлежащее качество.

Патч 2.3, предположительно, имеет схожий масштаб с патчем 2.2, который добавил кастомизацию транспорта, множество новых вариантов внешнего вида персонажей и значительные улучшения фоторежима.