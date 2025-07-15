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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 32 090 оценок

Завтра CDPR расскажет подробности крупного патча 2.3 для Cyberpunk 2077

monk70 monk70

CD Projekt Red представит патч 2.3 для Cyberpunk 2077 завтра (16 июля) в рамках специальной прямой трансляции. Начало в 18:00 по Московскому времени. Подробностями крупного обновления поделятся заместитель директора по игре Cyberpunk 2 Павел Саско и ведущий дизайнер Virtuos Адриен Жуанне.

Изначально патч 2.3 должен был выйти в прошлом месяце, 26 июня, но его выход был отложен, чтобы гарантировать надлежащее качество.

Патч 2.3, предположительно, имеет схожий масштаб с патчем 2.2, который добавил кастомизацию транспорта, множество новых вариантов внешнего вида персонажей и значительные улучшения фоторежима.

31
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Lvinomord

Отлично,ждём!

7
Авраам Линкольн

Да что здесь можно ждать от этих криворуких трешеделов? Два критических бага починят, три новых бага добавят! И ещё добавят одну-две бесполезные механики, типа всратого метро или возможность покрасить два автомобиля из 50 доступных! Бездари на разрабах!

5
RedDay13 Авраам Линкольн

А где эти критические баги находишь?

КонстантинEscadron

Жду недождусь. До сих пор кибербаг даже не запускался, ждёт последнего патча

7
djava

Что-то очень сомневаюсь, что это будет последний патч))

3
Александр Дантес

Как я за тебя рад - хоть кто то догадался не запускать его до выхода последнего обновления, так как я уже раз 5 начинал новую игру и забрасывал это детище франкенштэйна.

6
DESOL4TE

А заметили такую тему? Почти все начали ждать "того самого патча" чтоб начать играть, но когда выходит крупный патч, песенка начинается сначала?) Лично у меня уже как минимум 5 игр висят, следить за патчами и новостями интереснее,чем играть.

1
PatchyTaran

Интересней смотреть игрофильмы

1
Hog2012

Не заметил, понравилась игра - играю, а если нет, тогда зачем её покупать?

1
JustA_NiceGuy

Почти все уже давно прошли игру. Если и ждут, то скорее мотивацию чтобы начать заново. А это даже не от патча зависит, а просто от самого желания снова пройти весь путь сюжета.

Пользователь ВКонтакте

Может уже хватит) // Tretyakov Dmitry

1