Завтра CDPR расскажет подробности крупного патча 2.3 для Cyberpunk 2077

CD Projekt Red представит патч 2.3 для Cyberpunk 2077 завтра (16 июля) в рамках специальной прямой трансляции. Начало в 18:00 по Московскому времени. Подробностями крупного обновления поделятся заместитель директора по игре Cyberpunk 2 Павел Саско и ведущий дизайнер Virtuos Адриен Жуанне.
Изначально патч 2.3 должен был выйти в прошлом месяце, 26 июня, но его выход был отложен, чтобы гарантировать надлежащее качество.
Патч 2.3, предположительно, имеет схожий масштаб с патчем 2.2, который добавил кастомизацию транспорта, множество новых вариантов внешнего вида персонажей и значительные улучшения фоторежима.
Отлично,ждём!
Да что здесь можно ждать от этих криворуких трешеделов? Два критических бага починят, три новых бага добавят! И ещё добавят одну-две бесполезные механики, типа всратого метро или возможность покрасить два автомобиля из 50 доступных! Бездари на разрабах!
А где эти критические баги находишь?
Жду недождусь. До сих пор кибербаг даже не запускался, ждёт последнего патча
Что-то очень сомневаюсь, что это будет последний патч))
Как я за тебя рад - хоть кто то догадался не запускать его до выхода последнего обновления, так как я уже раз 5 начинал новую игру и забрасывал это детище франкенштэйна.
А заметили такую тему? Почти все начали ждать "того самого патча" чтоб начать играть, но когда выходит крупный патч, песенка начинается сначала?) Лично у меня уже как минимум 5 игр висят, следить за патчами и новостями интереснее,чем играть.
Интересней смотреть игрофильмы
Не заметил, понравилась игра - играю, а если нет, тогда зачем её покупать?
Почти все уже давно прошли игру. Если и ждут, то скорее мотивацию чтобы начать заново. А это даже не от патча зависит, а просто от самого желания снова пройти весь путь сюжета.
Может уже хватит) // Tretyakov Dmitry