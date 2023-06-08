CyberpunkXXX 2024 г.
7.4 142 оценки

Новые кадры последней демки киберпанка для взрослых CyberpunkXXX

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Procy_on
Новости

Антиутопическое видение будущего - вопрос, который беспокоит многих - в том числе и команды разработчиков игр. После успеха Cyberpunk 2077 студия Gamerflex работает над игрой для взрослых. CyberpunkXXX.

Я сообщал о CyberpunkXXX еще в апреле - проект сосредоточен на изображении мира, раздираемого насилием и влиянием правящей фракции. Игрок, взяв на себя роль охотника за дроидами, будет нанят для поддержки группы, противостоящей Правителям - эта версия современного мегаполиса, однако, будет гораздо более извращенной, и в ходе игрового процесса мы переживем несколько более напряженных моментов, рассчитанных на взрослую аудиторию.

Игра получила новые геймплейные кадры после обновления 0.3. Стоит отметить, однако, что проект полностью финансируется через патреон, и именно меценаты имеют доступ к демо-версии игры.

ПК
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Авраам Линкольн

Киберпанк 2077 здорового человека!

-4