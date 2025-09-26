Раскрывая новые тайны Дикого Запада в Dancing Bones

Привет, ковбои!

С каждым днём наш Дикий Запад обретает новые краски, а его тайны становятся всё глубже. В пустошах Dancing Bones **уже слышны шаги будущих открытий, и настало время рассказать, чем жила команда в последние недели.

Кодекс №6 — “Когда Бог отводит взгляд”

Шестой кодекс завершён. Он появится в одном из финальных актов, и чтобы добраться до него, вам придётся собрать воедино немало подсказок. Но награда стоит усилий: за шифрами скрываются новые ответы — и новые вопросы. Это фрагмент истории, который может перевернуть восприятие всего происходящего.

Система сохранений

Наша команда почти закончила работу над одной из самых важных механик. Сохранения готовы на 95% и сейчас проходят финальную шлифовку. Мы тестируем стабильность, настраиваем анимации и доводим до ума визуал, чтобы даже этот технический элемент выглядел как часть мира. Ведь каждое меню должно быть не просто удобным, но и атмосферным.

Обновления визуала

Персонажи тоже продолжают меняться. На этот раз обновления коснулись сестры Тони — Эбигейл. Её моделька стала выразительнее, а в её образе появилось больше нюансов. Мы хотим, чтобы даже малейшие штрихи придавали героям глубину и оживляли сцены.

Второй акт

Здесь у нас тоже отличные новости: второй акт готов на 90%. Сейчас мы работаем над интерфейсами, звуками и оптимизацией освещения. Все критичные ошибки уже устранены, впереди лишь полишинг

Мы чувствуем, что каждая неделя приближает нас к тому самому моменту, когда Dancing Bones сможет раскрыться для вас во всей своей красе. Спасибо, что остаетесь с нами и поддерживаете проект — это даёт нам силы двигаться вперёд.

Добавляйте игру в список желаемого и готовьтесь — впереди ещё больше тайн, магии и неожиданных встреч