Раскрывая новые тайны Дикого Запада в Dancing Bones

Wayone Wayone Официальный аккаунт

Привет, ковбои!

С каждым днём наш Дикий Запад обретает новые краски, а его тайны становятся всё глубже. В пустошах Dancing Bones **уже слышны шаги будущих открытий, и настало время рассказать, чем жила команда в последние недели.

Кодекс №6 — “Когда Бог отводит взгляд”

Шестой кодекс завершён. Он появится в одном из финальных актов, и чтобы добраться до него, вам придётся собрать воедино немало подсказок. Но награда стоит усилий: за шифрами скрываются новые ответы — и новые вопросы. Это фрагмент истории, который может перевернуть восприятие всего происходящего.

Система сохранений

Наша команда почти закончила работу над одной из самых важных механик. Сохранения готовы на 95% и сейчас проходят финальную шлифовку. Мы тестируем стабильность, настраиваем анимации и доводим до ума визуал, чтобы даже этот технический элемент выглядел как часть мира. Ведь каждое меню должно быть не просто удобным, но и атмосферным.

Обновления визуала

Персонажи тоже продолжают меняться. На этот раз обновления коснулись сестры Тони — Эбигейл. Её моделька стала выразительнее, а в её образе появилось больше нюансов. Мы хотим, чтобы даже малейшие штрихи придавали героям глубину и оживляли сцены.

Второй акт

Здесь у нас тоже отличные новости: второй акт готов на 90%. Сейчас мы работаем над интерфейсами, звуками и оптимизацией освещения. Все критичные ошибки уже устранены, впереди лишь полишинг

Мы чувствуем, что каждая неделя приближает нас к тому самому моменту, когда Dancing Bones сможет раскрыться для вас во всей своей красе. Спасибо, что остаетесь с нами и поддерживаете проект — это даёт нам силы двигаться вперёд.

Добавляйте игру в список желаемого и готовьтесь — впереди ещё больше тайн, магии и неожиданных встреч

Комментарии:  13
Ваш комментарий
нитгитлистер

воооу молоцы так держать!

3
Wayone

Благодарим!

2
Giggity

Старые тайны кто раскрыл?

2
Wayone

Хм, каждый 2й вестерн ?)

3
Neko-Aheron
Игру делают несколько студенток

Молодцы. Успехов вам и помните, не делайте так, как Olkon Games ( Не создавайте ложную рекламу для игры, которую и игрой назвать сложно )

1
нитгитлистер

нее кринж это храм зелёнгой луны да смута в вариациях. а тут вполне себе ещё адекватно

1
Wayone

В чем ?

2
Wayone нитгитлистер

Игру делают несколько студенток, а не студия из 200 человек на гранты от Государственного уника.

3
Dart_Zero

Рисовка для нитакусиков пон