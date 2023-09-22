Оригинальной Dark Souls исполнилось 12 лет

Dark Souls - популярное имя в современной игровой индустрии. На протяжении многих лет франшиза от FromSoftware знакомила геймеров со сложными задачами, запоминающимися персонажами и невероятно разнообразным дизайном уровней.
Уникальный подход студии к прогрессу и сложности в играх позволил Dark Souls выделиться в игровой индустрии, а впоследствии породил целый жанр игр, названный "Souls-like".
В то время как ее духовный предшественник, Demon's Souls, уже заложил многие основы для популярности игры, именно Dark Souls проложила путь к нынешнему успеху FromSoftware. Сегодня оригинальной Dark Souls исполняется 12 лет в Японии, что знаменует собой рождение культовой игровой IP.
Подход FromSoftware к дизайну уровней стал одной из определяющих характеристик Dark Souls. После победы над обучающим боссом игрок попадает в Храм Огня. В отличие от последних игр FromSoftware, Dark Souls позволяет игрокам телепортироваться между контрольными точками только на более поздних этапах игры. Это решение позволило FromSoftware продемонстрировать тщательный дизайн уровней. В Храме Огня есть пути, ведущие в необязательные зоны, открывающие секреты и причудливо петляющие вокруг себя, что приводит к появлению коротких путей, которые помогают игрокам на пути.
Такой дизайн уровней стимулирует любопытство, побуждая игрока исследовать каждый уголок, чтобы открыть следующий путь, облегчающий доступ к определенным областям. Кроме того, это помогает сделать мир более живым.
Что касается боя, то в Dark Souls реализована простая система рукопашного боя, позволяющая игрокам использовать легкие и тяжелые атаки, щиты для блокирования и парирования, а также перекаты для уклонения от атак.
Хотя поначалу эта боевая система кажется слишком простой, она раскрывается, когда игрок начинает экспериментировать с различными вариантами развития событий. Кроме того, в игру включены заклинания, пиромантия и большое количество оружия, что расширяет возможности боевой системы.
Однако все это было бы бесполезно без грозных противников и запоминающихся боссов. Как и в последних играх FromSoftware, в основе Dark Souls лежит трудное путешествие.
Каждая локация и схватка с боссом сопряжены с уникальными трудностями, преодоление которых приносит игроку ни с чем не сравнимое удовлетворение. За время своего долгого путешествия игра проходит через величественные замки, ветхие пещеры и густые леса.
Такие боссы, как Орнштейн Драконоборец и Палач Смоуг, Гвин Гвин Повелитель Пепла и Арториас Путник Бездны из Dark Souls, также являются одними из самых запоминающихся противников в IP. Эти огромные враги часто сопровождаются уникальными сюжетами в дополнение к эффектному дизайну и наборам движений.
Хотя эти элементы можно найти во многих играх, FromSoftware объединила их в уникальную смесь фэнтези, сложностей и сюжета, благодаря которой Dark Souls мгновенно стала хитом среди игроков и критиков.
С днем рождения легенда! Сколько же раз я отлетал на первом прохождении, при исследовании локаций.
Во время летит, отличная игра
Игра-легенда. Прошел оригинал на клавомыше. До сих пор на компе стоит. Рядом с BF2 и Jedi Academy.
Отличная игра и отличная серия, хотя мне гораздо ближе 2 часть,я именно с неё начинал.
Так получилось, что первую часть я прошел последней из игр серии, но она вызывала у меня только положительные эмоции.
неплохая игра, сам поиграл с часок, да снёс, лень проходить было
Геймплей для любителей мазохизма. Последний раз ставил DS3 для бенчмарка - снёс после первого же босса. Хотя, может и с трейнером стоило поиграть.
А я там впервые помер только на стене Лотрика. После DS2 это было почти прогулкой.
Люди разные бывают) Кто-то играет в шахматы, а кто-то в футбол. Но если человеку нравится соусл-жанр, то все соулсы это незабываемое удовольствие от прохождения.
Я впервые помер от Тансовщицы, для меня ее сложность была сюрпризом.
Так в начале игры к ней и не надо соваться.