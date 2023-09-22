Оригинальной Dark Souls исполнилось 12 лет ©

Dark Souls - популярное имя в современной игровой индустрии. На протяжении многих лет франшиза от FromSoftware знакомила геймеров со сложными задачами, запоминающимися персонажами и невероятно разнообразным дизайном уровней.

Уникальный подход студии к прогрессу и сложности в играх позволил Dark Souls выделиться в игровой индустрии, а впоследствии породил целый жанр игр, названный "Souls-like".

В то время как ее духовный предшественник, Demon's Souls, уже заложил многие основы для популярности игры, именно Dark Souls проложила путь к нынешнему успеху FromSoftware. Сегодня оригинальной Dark Souls исполняется 12 лет в Японии, что знаменует собой рождение культовой игровой IP.

Подход FromSoftware к дизайну уровней стал одной из определяющих характеристик Dark Souls. После победы над обучающим боссом игрок попадает в Храм Огня. В отличие от последних игр FromSoftware, Dark Souls позволяет игрокам телепортироваться между контрольными точками только на более поздних этапах игры. Это решение позволило FromSoftware продемонстрировать тщательный дизайн уровней. В Храме Огня есть пути, ведущие в необязательные зоны, открывающие секреты и причудливо петляющие вокруг себя, что приводит к появлению коротких путей, которые помогают игрокам на пути.

Такой дизайн уровней стимулирует любопытство, побуждая игрока исследовать каждый уголок, чтобы открыть следующий путь, облегчающий доступ к определенным областям. Кроме того, это помогает сделать мир более живым.

Что касается боя, то в Dark Souls реализована простая система рукопашного боя, позволяющая игрокам использовать легкие и тяжелые атаки, щиты для блокирования и парирования, а также перекаты для уклонения от атак.

Хотя поначалу эта боевая система кажется слишком простой, она раскрывается, когда игрок начинает экспериментировать с различными вариантами развития событий. Кроме того, в игру включены заклинания, пиромантия и большое количество оружия, что расширяет возможности боевой системы.

Однако все это было бы бесполезно без грозных противников и запоминающихся боссов. Как и в последних играх FromSoftware, в основе Dark Souls лежит трудное путешествие.

Каждая локация и схватка с боссом сопряжены с уникальными трудностями, преодоление которых приносит игроку ни с чем не сравнимое удовлетворение. За время своего долгого путешествия игра проходит через величественные замки, ветхие пещеры и густые леса.

Такие боссы, как Орнштейн Драконоборец и Палач Смоуг, Гвин Гвин Повелитель Пепла и Арториас Путник Бездны из Dark Souls, также являются одними из самых запоминающихся противников в IP. Эти огромные враги часто сопровождаются уникальными сюжетами в дополнение к эффектному дизайну и наборам движений.

Хотя эти элементы можно найти во многих играх, FromSoftware объединила их в уникальную смесь фэнтези, сложностей и сюжета, благодаря которой Dark Souls мгновенно стала хитом среди игроков и критиков.