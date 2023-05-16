Dark Souls 2 11.03.2014
8.5 4 021 оценка

Для Dark Souls 2 вышел мод, улучшающий освещение

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Procy_on
Новости

Моддер Ganaboy выпустил графический мод для Dark Souls 2, который улучшает освещение и не только.

Автор мода обновил движок и теперь он поддерживает объёмный туман и улучшает модель затенения. Также были добавлены пресеты для каждой локации, которые значительно улучшают освещение. Есть возможность редактировать под себя, вызовом меню с помощью клавиши F1.

Мод вышел всего пару дней назад, и создатель предупреждает о некоторых визуальных ошибках, которые он в будущем исправит.

Ниже представлены скриншоты данного мода. Скачать мод можно на нашем сайте.

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ПК Скриншоты
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Staphylococcus XX

В мод входят три свечи,коробка спичек и именной подсвечник.Доставка почтой.

0
nowisee

Это решейд, если кому интересно.

-1
Hawke_43

для которого не нужен решейд

0
Derdinator7856

На страницу модификации заглядывал хоть?

0