Для Dark Souls 2 вышел мод, улучшающий освещение

Моддер Ganaboy выпустил графический мод для Dark Souls 2, который улучшает освещение и не только.
Автор мода обновил движок и теперь он поддерживает объёмный туман и улучшает модель затенения. Также были добавлены пресеты для каждой локации, которые значительно улучшают освещение. Есть возможность редактировать под себя, вызовом меню с помощью клавиши F1.
Мод вышел всего пару дней назад, и создатель предупреждает о некоторых визуальных ошибках, которые он в будущем исправит.
Ниже представлены скриншоты данного мода. Скачать мод можно на нашем сайте.
В мод входят три свечи,коробка спичек и именной подсвечник.Доставка почтой.
Это решейд, если кому интересно.
для которого не нужен решейд
На страницу модификации заглядывал хоть?