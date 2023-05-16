Для Dark Souls 2 вышел мод, улучшающий освещение ©

Моддер Ganaboy выпустил графический мод для Dark Souls 2, который улучшает освещение и не только.

Автор мода обновил движок и теперь он поддерживает объёмный туман и улучшает модель затенения. Также были добавлены пресеты для каждой локации, которые значительно улучшают освещение. Есть возможность редактировать под себя, вызовом меню с помощью клавиши F1.

Мод вышел всего пару дней назад, и создатель предупреждает о некоторых визуальных ошибках, которые он в будущем исправит.

Ниже представлены скриншоты данного мода. Скачать мод можно на нашем сайте.