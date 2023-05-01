Darkest Dungeon разошлась тиражом 6,5 млн. копий

В новом интервью разработчики из Red Hook Studios сообщили, что продажи roguelike RPG Darkest Dungeon составили 6,5 миллионов копий. У сиквела, Darkest Dungeon 2, 300 тыс. копий в раннем доступе Epic Games Store.
С такой популярностью и успехом было вполне естественно, что в итоге мы получим вторую игру Darkest Dungeon. Darkest Dungeon 2, хотя и находится в разработке с 2018 года, вышла в ранний доступ в октябре 2021 года. С тех пор Red Hook Studios значительно её улучшили, и теперь они готовы к полному выпуску игры 8 мая 2023 года.
Погамал во вторую часть, когда она была доступна в рамках фестиваля демок инди- игр, очень понравилось. На релизе буду брать.
Что это за игра. Первая часть??? Не слышал не видел. Уже и вторая яя? Ооо курваааа.