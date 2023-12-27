Энтузиасты создают оффлайн-мод The Day Before

Несколько моддеров в настоящее время работают над оффлайн-модом для проблемной The Day Before, который добавит оффлайн-режим.
О проблемной игре было сказано и написано достаточно. Всего через несколько дней после выхода игры в раннем доступе в начале этого месяца студия разработки Fntastic закрыла свои двери.
«Сегодня мы объявляем о закрытии студии Fntastic», — написала команда. «К сожалению, The Day Before потерпела финансовую неудачу, и нам не хватает средств для продолжения. Весь полученный доход идет на погашение долгов перед нашими партнерами. Мы вложили все наши усилия, ресурсы и человеко-часы в разработку The Day Before, нашей первой крупной игры. Нам очень хотелось выпустить новые патчи, чтобы раскрыть весь потенциал игры, но, к сожалению, у нас нет финансирования для продолжения работы».
Ожидалось, что серверы пока будут работать, но на прошлой неделе было объявлено, что серверы игры будут отключены в январе следующего года. Кроме того, Valve объявила, что будет осуществлять «превентивный» возврат денег тем, кто купил игру в Steam.
Интересно, что пользователи X «Luci0» и «fskartd» в настоящее время работают над взломом, который перенаправит соединение с игровым сервером на локальное соединение. Теоретически это позволит владельцам игры играть в нее в автономном режиме. На момент написания этой новости дата релиза этого кряка неизвестна, и дополнительная информация будет предоставлена, как только она станет доступной.
Анонсированная еще в 2021 году для ПК и консолей, The Day Before должна была выйти в прошлом году. За месяц до запланированного выпуска игры в 2022 году команда разработчиков объявила о задержке из-за предполагаемого перехода с Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5.
а зачем?
Действительно зачем)
по локам бегать, чисто техно демо типа
А разве мод-сервера DayZ работают не по такому же принципу? Создаёшь свой сервак, пишешь свои правила, можно квесты сделать, ивенты и т.д. Там непаханное поле для творчества.
ну так, если на ассеты посмотреть охота
Как я это все вижу которую неделю..
Зачем воскрешать мертворожденое?
Как вариант могут взломать игру и сделать свой пиратский мультиплеер. А оффлайн-мод это типо бегать по пустому городу в одиночку? Там делать нечего будет, пара зомби на весь город и все, такая себе игра....
Ну я и не сомневался. На месте разработчиков я бы не стал препятствовать данной разаработке, а даже связался бы с моддерами и предоставил исходники проекта. Денег с него они все равно уже не получат, так хоть моральное удовлетворение с того, что их труды не канули в Лету поимеют. Но для этого надо сначала выпить изрядную дозу таблеток от жадности, а это не каждому по силам.
Мы ни разу на комбайнах не играли в бадминтон
Смысла не вижу. Игра и так была пуста, даже с другими игроками. А тут вообще будет ПУСТОТИЩЕ!
Вообще видимо чувства собственного достоинства нет... для кого (и главное) НАХРЕНА это делать??? Тут модеры отказываются старфилд модить, а тут мура, которая провалилась, контора обанкротилась и какие-то уматы думают что вернут таким образом её к жизни 8) ...
«Вложили деньги» на что хоть? Обещали один проект, вышел совершенно другой. Они судились с кем-то из-за названия, это тоже большая трата средств и нервов. И всё ради чего? Жесть, честно, я в шоке.
Они, «типа», судились из создателями программы-календарь с таким же названием.
фекалии в цемент истории навалить?