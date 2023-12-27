Энтузиасты создают оффлайн-мод The Day Before

Несколько моддеров в настоящее время работают над оффлайн-модом для проблемной The Day Before, который добавит оффлайн-режим.

О проблемной игре было сказано и написано достаточно. Всего через несколько дней после выхода игры в раннем доступе в начале этого месяца студия разработки Fntastic закрыла свои двери.

«Сегодня мы объявляем о закрытии студии Fntastic», — написала команда. «К сожалению, The Day Before потерпела финансовую неудачу, и нам не хватает средств для продолжения. Весь полученный доход идет на погашение долгов перед нашими партнерами. Мы вложили все наши усилия, ресурсы и человеко-часы в разработку The Day Before, нашей первой крупной игры. Нам очень хотелось выпустить новые патчи, чтобы раскрыть весь потенциал игры, но, к сожалению, у нас нет финансирования для продолжения работы».

Ожидалось, что серверы пока будут работать, но на прошлой неделе было объявлено, что серверы игры будут отключены в январе следующего года. Кроме того, Valve объявила, что будет осуществлять «превентивный» возврат денег тем, кто купил игру в Steam.

Интересно, что пользователи X «Luci0» и «fskartd» в настоящее время работают над взломом, который перенаправит соединение с игровым сервером на локальное соединение. Теоретически это позволит владельцам игры играть в нее в автономном режиме. На момент написания этой новости дата релиза этого кряка неизвестна, и дополнительная информация будет предоставлена, как только она станет доступной.

Анонсированная еще в 2021 году для ПК и консолей, The Day Before должна была выйти в прошлом году. За месяц до запланированного выпуска игры в 2022 году команда разработчиков объявила о задержке из-за предполагаемого перехода с Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5.