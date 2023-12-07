Игроки разгромили The Day Before в Steam

Игроки встретили The Day Before крайне отрицательными отзывами в Steam. Одним из ключевых моментов, который вызвал недовольство, является изменение концепции игры. Игроки отмечают, что ранее показанные открытые миры были заменены на небольшие локации для выживания, делая проект больше похожим на шутер с элементами выживания, а не на многопользовательскую онлайн-игру в открытом мире.

Пользователи пишут о неудачном исполнении анимаций и поведения камеры, а также отмечают отсутствие разнообразия в звуковом дизайне. Кроме того, геймеры жалуются на отсутствие элементов выживания в игре, которая, по их словам, больше напоминает выживание вроде Tarkov, чем ожидаемую открытую многопользовательскую вселенную.

Игроки также высказывают критику в адрес монотонности геймплея, однообразных заданий и постоянно заполненных серверов, к которым далеко не всегда удается присоединиться. Квесты описываются как банальные и лишенные интереса, а встреча с зомби и PvP также оказались под сильным негодованием, вызванным неудачной анимацией и общим отсутствием глубины в игровом процессе.

В итоге, многие игроки делают вывод, что The Day Before представляет собой недоработанный проект с недостаточным вниманием к деталям, оставляя горькое впечатление от игры, которая, по их мнению, далека от обещанных возможностей и качества, показанного в предварительных материалах.