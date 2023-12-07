Игроки разгромили The Day Before в Steam

Игроки встретили The Day Before крайне отрицательными отзывами в Steam. Одним из ключевых моментов, который вызвал недовольство, является изменение концепции игры. Игроки отмечают, что ранее показанные открытые миры были заменены на небольшие локации для выживания, делая проект больше похожим на шутер с элементами выживания, а не на многопользовательскую онлайн-игру в открытом мире.
Пользователи пишут о неудачном исполнении анимаций и поведения камеры, а также отмечают отсутствие разнообразия в звуковом дизайне. Кроме того, геймеры жалуются на отсутствие элементов выживания в игре, которая, по их словам, больше напоминает выживание вроде Tarkov, чем ожидаемую открытую многопользовательскую вселенную.
Игроки также высказывают критику в адрес монотонности геймплея, однообразных заданий и постоянно заполненных серверов, к которым далеко не всегда удается присоединиться. Квесты описываются как банальные и лишенные интереса, а встреча с зомби и PvP также оказались под сильным негодованием, вызванным неудачной анимацией и общим отсутствием глубины в игровом процессе.
В итоге, многие игроки делают вывод, что The Day Before представляет собой недоработанный проект с недостаточным вниманием к деталям, оставляя горькое впечатление от игры, которая, по их мнению, далека от обещанных возможностей и качества, показанного в предварительных материалах.
Разработчики до этого выпускали мусор для мобилок, не понимаю тех, кто думал что с таким бэкграундом можно было обещанное выполнить.
яркий пример завышенных ожиданий
Просто люди повелись на это...
Это точно! Смотрел стрим чувака по этой... Не знаю как назвать, вкратце помесь таркова дивиги и мата.
Это настолько убого что переплюнуло редфалл.
Хотя бы цена адекватная по нынешним меркам, но её в раннем доступе минимум года два держать ещё.
Да ну не фига она не адекватная, максимум 700 нуу 800 р. максбэт
Я рот еб такую адекватность, 40€🤣
Я вот думаю, надо с пацанами собраться, три дня пивко не попить и на сэкономленные деньги выпустить свой ммо-реал-сурвайвл-постап-рпг-экшн-приключение-шутер-файтинг-эротика-фурри-лгбт проект в раннем доступе, зарядить за него баксов 70 и сидеть обещать что скоро наша игра выйдет из ЕА и тогда точно все будет хорошо.
Ничего страшного, надо просто подождать, и тогда точно вот именно этот проект из раннего доступа с заявкой на ммо выстрелит, главное верить, ведь это уникальный проект который точно не стоит пропускать.
Большая часть жалуется не на проблемы самой игры, а на косяки с серверами.
Ну , проведя в игре 2-3 часа от силы , если быть честным вначале я смутился по поводу цены 1300 за такую игру и по трейлеру , взял как наивный дурачок , почти 20 минут провел в поиске сервера , нашел и тут сказал бы для начала что серваки это самое меньшее что можно предъявить игре , потому что это полный ужас лично для меня , еле проведя в ней 2 часа от силы стыдно было не вернуть ее обратно! То что было в трейлере и что на данный момент есть как две разные капли воды! Вернул деньги за игру и точно уверен , что из раннего доступа им еще не скоро выйти)! Так что ребят посмотрите на каналах как люди играют в нее , а потом думайте дважды перед покупкой !
Недовольные игроки. Поднимитесь на крышу своего дома. Посмотрите вниз. А дальше вы знаете что делать.
Там почти все отрицательные обзоры из-за невозможности присоединиться к серверам,нормально опробывать игру ещё не успели,она несколько часов назад только вышла.
Армия игра авно спустя 2 часа набежала,для них всё плохо.
Игроки ведут себя крайне неадекватно. Во-первых, игра в раннем доступе, а не в релизе. Что как бы предполагает, что игра далека от готового состояния. Но в отзывах претензии предъявляют как к готовой игре. Это разве справедливо?
Во-вторых, огромное количество негативных отзывов у игры из-за того, что сервера переполнены, либо люди не могут зайти на сервер, и как итог ставят неадекватный отрицательный отзыв, в игру толком не поиграв. Ясень пень, что в день выхода в ранний доступ могут быть проблемы с серверами. Это же ранний доступ!
посмотрел несколько стримов по игре, проблема с серверами там меньшее из зол
Во 1х игра обман, во 2х ничего что есть в трейлерах - нет в игре. В 3х обман с жанром. Это не ммо в открытом мире а просто сессионка с экстракшн механикой. Т.е взяли темную зону из дивизии и продают как отдельную игру. Про регистрацию попаданий, звук выстрелов который является амбиент звуком зданий а не игроков.. даже упоминать стыдно.
Люди вечно сами себе что то придумают а потом бомбят, классика. Ну и незабываем о толпах злых пубертатов, у которых по дефолту всё плохое.
Игра продается за деньги, а значит уже с нее можно требовать.
Вроде как игра в раннем доступе, так что странные претензии.
новость основана на одном лишь отзыве, там естественно большинство негатива из за серверов плюс ранний доступ, надо немного хотяб подождать, а там уже видно будет туфта или что то путное
Игроки дебилы , что ли. Ну у меня мало слов в их поддержку.
1. делая проект больше похожим на шутер с элементами выживания, а не на многопользовательскую онлайн-игру в открытом мире.
даже трудно комментировать такой бред. Дестини 2, Дивижн, Варфрейм, все вышли из чата. Ну конечно , хотят бесшовный мир. Вопрос , а на хрена он там сдался ? Тарков вообще сессионка, и нормально играют. Претензия чушь.
2. элементов выживания в игре, которая, по их словам, больше напоминает выживание вроде Tarkov, чем ожидаемую открытую многопользовательскую вселенную.
Нет, ну серьезно, шлите на хрен этих додиков. Вам надо было накидать мин миллион штук, чтобы они выживали на квадратном сантиметре, шаг в сторону - смерть. И еще турелей наставить штук 500. Вот , надо было как их встретить.. Просто ужас.
3. , что The Day Before представляет собой недоработанный проект с недостаточным вниманием к деталям
алло бакланы, а какая ммо на старте, без кучи обновлений, представляла из себя полноценную игру в целом.... Будут разрабы поддерживать, все будет ништяк. Не будут, будет шлак... Какой смысл на старте орать.
т.е верить тебе а не разрабам?
Каково текущее состояние версии в раннем доступе?
“Мы реализовали в игре все, что хотели, исходя из нашего видения выживания после пандемии. Игроки могут полностью погрузиться в невероятно детализированный открытый мир The Day Before.”
Зачем ты откровенный скам защищаешь?
Заскамленные от обиды пытаются втянуть других. Классика.