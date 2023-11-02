Якутским разработчикам удалось отстоять права на The Day Before

Многообещающий шутер с зомби и элементами выживания от команды из Якутии прошел действительно трудный путь к анонсу даты релиза. Студия Fntastic впервые объявила о проекте еще в январе 2021 года и несколько раз откладывала запланированный запуск, но реальная угроза возникла только в этом году из-за якобы нарушения авторских прав. Сегодня авторы The Day Before сообщили, что игре больше ничего не угрожает и им удалось восстановить справедливость.
Претензия из-за нарушения авторских прав со стороны разработчиков The Day Before появилась в начале 2023 года. Южнокорейская компания, создавшая приложение-календарь для мобильных платформ с аналогичным названием, обвинила студию Fntastic в похищении их бренда, что привело к тому, что страница шутера исчезла из цифрового магазина Steam.
Представители команды разработчиков с самого начала отрицали какие-либо нарушения авторских прав. Сегодня им все же удалось официально оправдаться перед Steam и в суде. Студия Fntastic объявила, что успешно отстояла все свои права и название The Day Before в судебном процессе. На своих официальных страницах в социальных сетях разработчики поблагодарили игроков за поддержку и посоветовали всем "никогда не сдаваться".
The Day Before появится в раннем доступе в Steam уже 7 декабря.
южнокорейцы попиарились...
Российским разработчикам, а не бурятским, чеченским, якутским, татарским, нанайским и т.д.
Администрация PG живёт в Якутии, и в их понимании Якутия не в РФ находится.
Вы оба ошибаетесь. Это якуты, живущие в Сингапуре. Даже неизвестно, осталось ли у них российское гражданство.
В сообществе стима банят за русский язык и удаляют посты.
Это как Mundfish - вроде и русские, но киприоты.
Полезная инфа😄✊
Надеюсь, это попадёт в новости, а не останется в комментариях.
Подобных псов сразу попускать нужно, которые своих же людей и блокируют.
Очередные "Ни слова по-русски" хех
Самое ожидаемое в игре, по версии Playground:
вот эта новость СУПЕР!
Надеемся и ждем.
Опять зомбаки? Сколько можно🤦♂️
Якутия это место силы. Отсюда изливается магия.
почему континенталь на арте?
Что, реально якутские делают?
Ну, молодцы конечно.
Сингапурские якуты)
Значит умные ребята.
У них Штаб-квартира в Сингапуре.
Я рад за них, что они настолько успешные
А в чём они уже успешные? Может они хиты уже выпустили долгоиграющие?
Действие игры в США происходит.
https://dzen.ru/a/XJzTNCeDlACzPMOE вот и "нехр"
Новость "Бабы до добра не доведут")
Знай наших)))
Ждем
ранний доступ это даже хуже чем перенос) тупо соберут бабки и забьют на неё, в итоге закроют
Столько сил было потрачено. И на движок U5 перенесли и В суде название отстояли. И чё думаете разрабы забьют на игру? Вот уж сомневаюсь. Сдаваться это не про русских. Национальностей у нас хватает. Молодцы! С неё доить бабла можно, как с Division годами.
для начала надо создать проект уровня дивижки.
Судя по трейлеру, анонсам, концепции - то качество какое-никакое есть. Остаётся смотреть на игру на релизе и в ближайшем её будущем. Лишь бы не скатывалось всё в пвп-дроч, присущий подобным играм и выживачам.
понимаешь, в том то и дело, как бы дивижка, она не про одно пвп, там есть пве миссии, опен-пве зоны, и дарк-зоны, пвп шные, и каждый найдет то, что по вкусу. Поэтому , когда чел написал про Дивижн, то как бы это уровень, а этот проект, я вообще не знаю, выйдет или нет. Так, что если и сравнить его пока, то максимум с State of Decay, имхо
А сколько у тебя лично национальностей?
Это классическая индюшатина-выживач по типу state of decay. Про неё через 3 и не вспомнят, лол.
То что отстояли это хорошо, токма мне вот тоже очень интересно чойта якутские разработчики делают зомби ммо в Нью-Йорке. А ещё интереснее сколь моих налогов пошло на эту хрень.
Это при том что у якутов довольно богатая история. Можно было какой нибудь выживач забабахать на народном фальклёре в условиях глобального катаклизма с обледенением, с шаманами и прочей мистикой.
Потому что якутский фольклер будет мало кому интересен за пределами Якутии.
Да и тел для орд зомби там не много найдется на просторах тайги.
А вот густонаселенный Нью-Йорк, который всем известен, отлично подходит по многим параметрам и больше шансов что заинтересует западных игроков.
Как ты можешь судить интересно это будет или нет, если ты об этом не знаешь ровным счётом ничего. Интерес зависит от того как это будет сделано.Есть массы примеров как раз обратного, взять тот же Ведьмак. И в том то и дело что, у нас большая страна, много народностей, много мифов и легенд, нетронутый клондайк, про которые масса населения не знает ровным счётом ничего.. у нас, а не где то на западах. Всё стесняются или боятся поднимать эти темы, при том что на западе нисколько не стесняются нисколько не боятся гнать свою пропаганду какие они великие весь мир построили, а у нас тут на берёзах весели. Вместо этого снимают всякую хрень, и делают всякую хрень про смуты и зомби в Нью-Йрке, оплаченные из бюджета через минестерство культуры. А потом ещё и жалятся что у нас игропром в зачаточном состоянии. Дык если жопу лизать западу он там и будет.
Такого рода "интеллектуалы" в Ведьмаке 3 обозвали Ивасика именем Джонни.
Твоих налогов? Ты из Сингапура? Какая разница какой национальности человек в компании?
В юбисофт, например, кавказцы есть и что? Теперь они перед тобой отчитываться должны?
да пофиг какой нации! главное чтоб там больных на голову с 404 той не было в кровавых трусах)
Когда публикуют новости по игре The Day Before, то почему-то сразу вспоминается эта песня с одноименным названием, которая сейчас популярна:
Якутяне - топчик!))
Из Сингапура🤣😂😂
юр адрес можно хоть где открыть, не находясь там
А мне хоть где, знаю одно- это не российская компания. И никаких поводов для гордости.
твой сралкер 2 тогда тоже не окраинский
А я про сталкер 2 и не говорил.
А подать на Юж Корейцев за упущеную Выгоду не додумались ? Много миллионый штраф и дело в Шляпе потом никто не захочет такого пиара !
Как скачать с этого сайта?
Ну, молодцы, конечно, но я пока что до сих пор не верю, что у них игра хотя бы выйдет, а уж тем более - взлетит.
а это случаем не дэй бифор ?)
Пост вводит в заблуждение. Компания разработчик игры The Day Before не имеет отношение к Якутии.
имеет при чём непосредственное .
а то что офис в Сингапуре , разрабы от этого не перестали быть россиянами ! А так это правильно . Игра должна выйти на весь мир . Дай Бог выстрелит и окажется достойной игрой .
Это такой анекдот ? 🤣 Куда выстрелит, куда взлетит ?
А, что в нем многообещающего ? Зомби шутер с элементами выживания, ну конечно, до этого такого же никогда не было. И вот это, именно оно, именно жемчужина всего зомби выживача вместе взятого. Вау, игра легенда, плевать , что еще не вышла 😂
одни обещания да обещания. вот вылезут из раннего доступа к 2050 году, может и поиграть будет можно. до этого одни срачи и пресс-релизы про права авторские, тю-тю. ой ля-ля, вот ведь нае...ли себе пиара, а? и это им суд поддержал, наверное там все на взятках сидят. короче хня какая-то полная, ни хрена не должны эти якуты выкладываться - да и кто их знает вообще, может это всякие мажоры на досуге решили поиграть в создание игр. я им не верю них, что выпустят этот проект вообще когда-нибудь. это ж надо ж так тянуть релиз-то, я уже забыл про щутер ихный. вот вылезет - тогда и поговорим, может и правда чё поиграть получится. а пока - одни домыслы, хайп и балаболка
Удачи им. Хотя мне очередное ММО в США не интересно совершенно.
вот реально, в России игра бы во много раз интереснее смотрелась, а с ммо конечно да... перебор
Особенно в Якутии.
Ыскейп фром тарков жи есть.
И что? Тарков- хорошая игра, сам уже 2й год периодически играю.
Но речь то не про Тарков идёт
В Якутии единственное от чего можно выживавать - это от мороза и медведей, но The long dark уже есть.
Ну посмотрим что у них там за игра получится и стоилоли что то там отстаивать
выглядит лучше смуты
Чё бредово как то )))
Со стороны да, а так далеко не первый случай. Бред конечно, но ох уж это лицензирование названий.
Эта игра вообще существует я так и не пойму? То вбросы, что гемплей трейлер на скриптах, то вообще что игру отменили...
она существует для покупки, а вот поиграть - в 2026 году только
Классно 👍, вот прям не знаю, буду ли я играть в нее в 2026, не сгорит интерес у людей?
Ну вот в декабре будет известно как раз насколько она вообще существует. Потому что трейлеры до этого были ворованные к сожалению, значит показать было тупо нечего. Я думаю щас выпустят песочницу, с нулем контента. Ранний доступ же, версия игры 0.04 условная. можно будет бегать т стрелять. Через месяц-два в игру звуки добавят уже. И так за 5-7 лет допилят до какого то состояния релизного и студию закроют с банкротством По итогу
Да уж, типичный современный геймдев в своем большинстве. Игра как правило выходит в более менее нормальном состоянии, уже тогда, когда она почти никому не интересна