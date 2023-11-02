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об игре
The Day Before 07.12.2023
7.2 287 оценок

Якутским разработчикам удалось отстоять права на The Day Before

Gutsz

Многообещающий шутер с зомби и элементами выживания от команды из Якутии прошел действительно трудный путь к анонсу даты релиза. Студия Fntastic впервые объявила о проекте еще в январе 2021 года и несколько раз откладывала запланированный запуск, но реальная угроза возникла только в этом году из-за якобы нарушения авторских прав. Сегодня авторы The Day Before сообщили, что игре больше ничего не угрожает и им удалось восстановить справедливость.

Претензия из-за нарушения авторских прав со стороны разработчиков The Day Before появилась в начале 2023 года. Южнокорейская компания, создавшая приложение-календарь для мобильных платформ с аналогичным названием, обвинила студию Fntastic в похищении их бренда, что привело к тому, что страница шутера исчезла из цифрового магазина Steam.

Представители команды разработчиков с самого начала отрицали какие-либо нарушения авторских прав. Сегодня им все же удалось официально оправдаться перед Steam и в суде. Студия Fntastic объявила, что успешно отстояла все свои права и название The Day Before в судебном процессе. На своих официальных страницах в социальных сетях разработчики поблагодарили игроков за поддержку и посоветовали всем "никогда не сдаваться".

The Day Before появится в раннем доступе в Steam уже 7 декабря.

143
84
Комментарии: 84
Ваш комментарий
Чукча в чуме

южнокорейцы попиарились...

46
Кот Миша

Российским разработчикам, а не бурятским, чеченским, якутским, татарским, нанайским и т.д.

37
Zylimonk

Администрация PG живёт в Якутии, и в их понимании Якутия не в РФ находится.

-8
Rаyden Zylimonk

Вы оба ошибаетесь. Это якуты, живущие в Сингапуре. Даже неизвестно, осталось ли у них российское гражданство.

Спойлер

В сообществе стима банят за русский язык и удаляют посты.

Спойлер

Это как Mundfish - вроде и русские, но киприоты.

26
Zylimonk Rаyden

Полезная инфа😄✊

5
ratte88 Rаyden

Надеюсь, это попадёт в новости, а не останется в комментариях.
Подобных псов сразу попускать нужно, которые своих же людей и блокируют.

15
V3RB Rаyden

Очередные "Ни слова по-русски" хех

3
Isu

Самое ожидаемое в игре, по версии Playground:

Спойлер
8
Maxibym

вот эта новость СУПЕР!

4
NargrubWal

Надеемся и ждем.

4
Народный гейминг

Опять зомбаки? Сколько можно🤦‍♂️

2
Лунамария

Якутия это место силы. Отсюда изливается магия.

1
Dimunnia

почему континенталь на арте?

1
AndralStormborn

Что, реально якутские делают?

Ну, молодцы конечно.

1
Вячеслав Колмаков

Сингапурские якуты)

0
AndralStormborn Вячеслав Колмаков

Значит умные ребята.

0
Ст4лкер

У них Штаб-квартира в Сингапуре.

0
AndralStormborn Ст4лкер

Я рад за них, что они настолько успешные

2
Ст4лкер AndralStormborn

А в чём они уже успешные? Может они хиты уже выпустили долгоиграющие?

-3
Комментарий удален
Skvizgar

Действие игры в США происходит.

3
edpru

https://dzen.ru/a/XJzTNCeDlACzPMOE вот и "нехр"

-1
DarkScorpius edpru

Новость "Бабы до добра не доведут")

0
Excellent Stark

Знай наших)))
Ждем

0
Retro Ranger

ранний доступ это даже хуже чем перенос) тупо соберут бабки и забьют на неё, в итоге закроют

-1
CRYM0RY

Столько сил было потрачено. И на движок U5 перенесли и В суде название отстояли. И чё думаете разрабы забьют на игру? Вот уж сомневаюсь. Сдаваться это не про русских. Национальностей у нас хватает. Молодцы! С неё доить бабла можно, как с Division годами.

-1
Richard Simons

для начала надо создать проект уровня дивижки.

2
SheriffKo Richard Simons

Судя по трейлеру, анонсам, концепции - то качество какое-никакое есть. Остаётся смотреть на игру на релизе и в ближайшем её будущем. Лишь бы не скатывалось всё в пвп-дроч, присущий подобным играм и выживачам.

6
Richard Simons SheriffKo

понимаешь, в том то и дело, как бы дивижка, она не про одно пвп, там есть пве миссии, опен-пве зоны, и дарк-зоны, пвп шные, и каждый найдет то, что по вкусу. Поэтому , когда чел написал про Дивижн, то как бы это уровень, а этот проект, я вообще не знаю, выйдет или нет. Так, что если и сравнить его пока, то максимум с State of Decay, имхо

0
Theo Krause

А сколько у тебя лично национальностей?

-2
ratte88

Это классическая индюшатина-выживач по типу state of decay. Про неё через 3 и не вспомнят, лол.

-2
potter790

То что отстояли это хорошо, токма мне вот тоже очень интересно чойта якутские разработчики делают зомби ммо в Нью-Йорке. А ещё интереснее сколь моих налогов пошло на эту хрень.

Это при том что у якутов довольно богатая история. Можно было какой нибудь выживач забабахать на народном фальклёре в условиях глобального катаклизма с обледенением, с шаманами и прочей мистикой.

-1
AndralStormborn

Потому что якутский фольклер будет мало кому интересен за пределами Якутии.

Да и тел для орд зомби там не много найдется на просторах тайги.

А вот густонаселенный Нью-Йорк, который всем известен, отлично подходит по многим параметрам и больше шансов что заинтересует западных игроков.

7
potter790 AndralStormborn

Как ты можешь судить интересно это будет или нет, если ты об этом не знаешь ровным счётом ничего. Интерес зависит от того как это будет сделано.Есть массы примеров как раз обратного, взять тот же Ведьмак. И в том то и дело что, у нас большая страна, много народностей, много мифов и легенд, нетронутый клондайк, про которые масса населения не знает ровным счётом ничего.. у нас, а не где то на западах. Всё стесняются или боятся поднимать эти темы, при том что на западе нисколько не стесняются нисколько не боятся гнать свою пропаганду какие они великие весь мир построили, а у нас тут на берёзах весели. Вместо этого снимают всякую хрень, и делают всякую хрень про смуты и зомби в Нью-Йрке, оплаченные из бюджета через минестерство культуры. А потом ещё и жалятся что у нас игропром в зачаточном состоянии. Дык если жопу лизать западу он там и будет.

2
MorzhVrednosti AndralStormborn
Потому что якутский фольклер будет мало кому интересен за пределами Якутии.

Такого рода "интеллектуалы" в Ведьмаке 3 обозвали Ивасика именем Джонни.

2
Салярыч

Твоих налогов? Ты из Сингапура? Какая разница какой национальности человек в компании?
В юбисофт, например, кавказцы есть и что? Теперь они перед тобой отчитываться должны?

0
Владимир Сумрак Салярыч

да пофиг какой нации! главное чтоб там больных на голову с 404 той не было в кровавых трусах)

0
Ashley_Star

Когда публикуют новости по игре The Day Before, то почему-то сразу вспоминается эта песня с одноименным названием, которая сейчас популярна:

Спойлер
-1
kolinmah

Якутяне - топчик!))

-2
Ст4лкер

Из Сингапура🤣😂😂

0
Аpelsin Ст4лкер

юр адрес можно хоть где открыть, не находясь там

0
Ст4лкер Аpelsin

А мне хоть где, знаю одно- это не российская компания. И никаких поводов для гордости.

0
Аpelsin Ст4лкер

твой сралкер 2 тогда тоже не окраинский

0
Ст4лкер Аpelsin

А я про сталкер 2 и не говорил.

0
SerGio KarLeoNe

А подать на Юж Корейцев за упущеную Выгоду не додумались ? Много миллионый штраф и дело в Шляпе потом никто не захочет такого пиара !

-2
EvilHampton

Как скачать с этого сайта?

-2
Dr_Shtopor

Ну, молодцы, конечно, но я пока что до сих пор не верю, что у них игра хотя бы выйдет, а уж тем более - взлетит.

-4
Brock Samson

а это случаем не дэй бифор ?)

-4
Салярыч

Пост вводит в заблуждение. Компания разработчик игры The Day Before не имеет отношение к Якутии.

-5
MRFESS

имеет при чём непосредственное .

1
MRFESS

а то что офис в Сингапуре , разрабы от этого не перестали быть россиянами ! А так это правильно . Игра должна выйти на весь мир . Дай Бог выстрелит и окажется достойной игрой .

1
Ст4лкер MRFESS

Это такой анекдот ? 🤣 Куда выстрелит, куда взлетит ?

-2
Richard Simons

А, что в нем многообещающего ? Зомби шутер с элементами выживания, ну конечно, до этого такого же никогда не было. И вот это, именно оно, именно жемчужина всего зомби выживача вместе взятого. Вау, игра легенда, плевать , что еще не вышла 😂

-6
Gridon

одни обещания да обещания. вот вылезут из раннего доступа к 2050 году, может и поиграть будет можно. до этого одни срачи и пресс-релизы про права авторские, тю-тю. ой ля-ля, вот ведь нае...ли себе пиара, а? и это им суд поддержал, наверное там все на взятках сидят. короче хня какая-то полная, ни хрена не должны эти якуты выкладываться - да и кто их знает вообще, может это всякие мажоры на досуге решили поиграть в создание игр. я им не верю них, что выпустят этот проект вообще когда-нибудь. это ж надо ж так тянуть релиз-то, я уже забыл про щутер ихный. вот вылезет - тогда и поговорим, может и правда чё поиграть получится. а пока - одни домыслы, хайп и балаболка

-6
Кей Овальд

Удачи им. Хотя мне очередное ММО в США не интересно совершенно.

-7
Zolq

вот реально, в России игра бы во много раз интереснее смотрелась, а с ммо конечно да... перебор

-8
Кей Овальд Zolq

Особенно в Якутии.

-2
cuckold Zolq

Ыскейп фром тарков жи есть.

-3
Zolq cuckold

И что? Тарков- хорошая игра, сам уже 2й год периодически играю.

Но речь то не про Тарков идёт

-2
ratte88 Кей Овальд

В Якутии единственное от чего можно выживавать - это от мороза и медведей, но The long dark уже есть.

0
Kitocun

Ну посмотрим что у них там за игра получится и стоилоли что то там отстаивать

-7
Илья Ляпин

выглядит лучше смуты

7
askazanov

Чё бредово как то )))

-8
vzglydizugla

Со стороны да, а так далеко не первый случай. Бред конечно, но ох уж это лицензирование названий.

-1
Yapa Skuda

Эта игра вообще существует я так и не пойму? То вбросы, что гемплей трейлер на скриптах, то вообще что игру отменили...

-10
IndecisiveBeast

она существует для покупки, а вот поиграть - в 2026 году только

-6
Yapa Skuda IndecisiveBeast

Классно 👍, вот прям не знаю, буду ли я играть в нее в 2026, не сгорит интерес у людей?

-3
Raf9111

Ну вот в декабре будет известно как раз насколько она вообще существует. Потому что трейлеры до этого были ворованные к сожалению, значит показать было тупо нечего. Я думаю щас выпустят песочницу, с нулем контента. Ранний доступ же, версия игры 0.04 условная. можно будет бегать т стрелять. Через месяц-два в игру звуки добавят уже. И так за 5-7 лет допилят до какого то состояния релизного и студию закроют с банкротством По итогу

2
Yapa Skuda Raf9111

Да уж, типичный современный геймдев в своем большинстве. Игра как правило выходит в более менее нормальном состоянии, уже тогда, когда она почти никому не интересна

0