Якутским разработчикам удалось отстоять права на The Day Before

Многообещающий шутер с зомби и элементами выживания от команды из Якутии прошел действительно трудный путь к анонсу даты релиза. Студия Fntastic впервые объявила о проекте еще в январе 2021 года и несколько раз откладывала запланированный запуск, но реальная угроза возникла только в этом году из-за якобы нарушения авторских прав. Сегодня авторы The Day Before сообщили, что игре больше ничего не угрожает и им удалось восстановить справедливость.

Претензия из-за нарушения авторских прав со стороны разработчиков The Day Before появилась в начале 2023 года. Южнокорейская компания, создавшая приложение-календарь для мобильных платформ с аналогичным названием, обвинила студию Fntastic в похищении их бренда, что привело к тому, что страница шутера исчезла из цифрового магазина Steam.

Представители команды разработчиков с самого начала отрицали какие-либо нарушения авторских прав. Сегодня им все же удалось официально оправдаться перед Steam и в суде. Студия Fntastic объявила, что успешно отстояла все свои права и название The Day Before в судебном процессе. На своих официальных страницах в социальных сетях разработчики поблагодарили игроков за поддержку и посоветовали всем "никогда не сдаваться".

The Day Before появится в раннем доступе в Steam уже 7 декабря.