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Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 5 381 оценка

Bend Studio обещает новый уровень опыта Days Gone Remastered на PS5

KoRnEr KoRnEr

В то время как фанаты годами ждали продолжения Days Gone, Sony проигнорировала их просьбы и анонсировала ремастер в начале этого года. Игра уже подвергается серьезной критике, поскольку многие считают, что никто не просил выпускать обновленную версию, и Sony стоило бы заняться полноценным сиквелом.

Недавнее графическое сравнение показало, что Days Gone Remastered выглядит практически идентично оригинальной игре. При этом студия продолжает утверждать, что фанаты увидят графические улучшения, которые «выведут игру на новый уровень».

"Оригинал выглядит лучше": геймеры высмеяли ремастер Days Gone при сравнении с оригиналом

В недавнем интервью PS Blog креативный и продуктовый руководитель Кевин МакАллистер обсудил многочисленные аспекты Days Gone Remastered, включая графические улучшения. «Графические улучшения, которые мы внесли — вы увидите разницу», — заявил МакАллистер. Он также сообщил, что команда значительно улучшила качество освещения, теней, глубину тумана. По его словам, ночь будет казаться намного темнее, а луна будет выглядеть более естественно.

Креативный руководитель также рассказал о том, что Days Gone — очень реалистичная игра, и благодаря PS5 разработчики вывели её на новый уровень. Хотя недавнее сравнение выглядело практически идентичным и не выявило большой разницы, ещё предстоит выяснить, действительно ли обновленная версия предлагает игровой процесс на новом уровне по сравнению с базовой игрой.

МакАллистер также обсудил игровой процесс, заявив, что игра получит новый режим Horde Assault. В этом режиме можно будет встретить до 800 зомби одновременно, покрывающих весь экран игрока. Недавно был выпущен новый трейлер ремастера Days Gone, посвящённый именно этому режиму орды.

Новый трейлер ремастера Days Gone посвещён режиму орды

Days Gone Remastered выйдет в конце этого месяца. Остаётся только ждать и смотреть, действительно ли ремастер оправдает заявления разработчиков.

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15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Denv3r 13

Sony: "Игроки, Вы видите разницу? Нет! И мы нет, а она есть"...

19
Carissa7517

Те самые, что поставили клоунов, думают что видят разницу

PolGhost
В то время как фанаты ждали продолжения Days Gone более полувека

Что? Более ПОЛУВЕКА? Если даже для красного словца - звучит тупо и ни к месту

этом режиме можно встретить до 800 орд

И это что еще? Какие нахер 800 орд? Орда - это уже множество в одном. Корректнее было бы "орды размером до 800 особей"

11
Carissa7517

Может нейросеть так написала

7
JackBV

"В то время как фанаты ждали продолжения Days Gone более полувека"

Полувека ....

6
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Сони вообще попутали с ремастером, многое сделали хуже, при этом ещё и бабки за такое калище попросили

5
MаnGo

А DLSS будет?

2
UnhappyYegor

Зачем игра оптимизирована, зачем тебе ?

2
MаnGo UnhappyYegor

Да хотел 8к поиграть.

3
aelvelis UnhappyYegor

Зачем ты своё мыло деревенское отправил? Оно к DLSS не имеет отношения с выходом DLSS 4 (Transformer).

MNM 777
2
Rimasted

И я почему-то даже не удивлен, что разницу будет трудно найти даже под микроскопом. Когда-нибудь это время должно было настать!

1
WerGC

самый не нужный ремастер в истории

1
Пользователь ВКонтакте

Кому эта шляпа вообще нужна... // Александр Йанден

1
xStriiim

"Очень реалистичная игра", "новый уровень". Ну да, теперь будем заправляться еще чаще?)