Bend Studio обещает новый уровень опыта Days Gone Remastered на PS5

В то время как фанаты годами ждали продолжения Days Gone, Sony проигнорировала их просьбы и анонсировала ремастер в начале этого года. Игра уже подвергается серьезной критике, поскольку многие считают, что никто не просил выпускать обновленную версию, и Sony стоило бы заняться полноценным сиквелом.

Недавнее графическое сравнение показало, что Days Gone Remastered выглядит практически идентично оригинальной игре. При этом студия продолжает утверждать, что фанаты увидят графические улучшения, которые «выведут игру на новый уровень».

В недавнем интервью PS Blog креативный и продуктовый руководитель Кевин МакАллистер обсудил многочисленные аспекты Days Gone Remastered, включая графические улучшения. «Графические улучшения, которые мы внесли — вы увидите разницу», — заявил МакАллистер. Он также сообщил, что команда значительно улучшила качество освещения, теней, глубину тумана. По его словам, ночь будет казаться намного темнее, а луна будет выглядеть более естественно.

Креативный руководитель также рассказал о том, что Days Gone — очень реалистичная игра, и благодаря PS5 разработчики вывели её на новый уровень. Хотя недавнее сравнение выглядело практически идентичным и не выявило большой разницы, ещё предстоит выяснить, действительно ли обновленная версия предлагает игровой процесс на новом уровне по сравнению с базовой игрой.

МакАллистер также обсудил игровой процесс, заявив, что игра получит новый режим Horde Assault. В этом режиме можно будет встретить до 800 зомби одновременно, покрывающих весь экран игрока. Недавно был выпущен новый трейлер ремастера Days Gone, посвящённый именно этому режиму орды.

Days Gone Remastered выйдет в конце этого месяца. Остаётся только ждать и смотреть, действительно ли ремастер оправдает заявления разработчиков.