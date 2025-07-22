Новое обновление для Days Gone Remastered улучшило работу стриминга

Bend Studio выпустила новое обновление для Days Gone Remastered на PS5 и PC, правда, в нем нет ничего особенного, так как это небольшой патч. На PS5 он появится в виде обновления версии 1.036.178, а на PC - версии 1.13.
Возможно, самым существенным компонентом патча являются улучшения потоковой передачи данных, на которые большинство игроков даже не обратят внимания.
- Всевозможные исправления сбоев.
- Улучшение производительности потоковой передачи.
- Изменения в переводе.
Приведенный выше список изменений касается как версии игры для PS5, так и для ПК. Поскольку в прошлом месяце игра получила большое обновление, неудивительно, что нынешний патч оказался гораздо скромнее по размеру
поначалу побегал поиграл покатался вроде прикольно но мир какой то скучный
там убогий стелс в кустах как и во всех сони играх, ещё и за гомогея какого то играешь с платочком в заднем кармашке, типа его дырка готова для друга
Как это небольшой?!?!? Там куча файлов изменено. Xdelta собран с 1.12 на 1.13 в более чем 2 Гига... Небольшой это не больше 100 Мег!
В стиме 12гб качало
Небольшой, ага!!! В эпике обновка: