Новое обновление для Days Gone Remastered улучшило работу стриминга

Bend Studio выпустила новое обновление для Days Gone Remastered на PS5 и PC, правда, в нем нет ничего особенного, так как это небольшой патч. На PS5 он появится в виде обновления версии 1.036.178, а на PC - версии 1.13.

Возможно, самым существенным компонентом патча являются улучшения потоковой передачи данных, на которые большинство игроков даже не обратят внимания.

Всевозможные исправления сбоев.

Улучшение производительности потоковой передачи.

Изменения в переводе.

Приведенный выше список изменений касается как версии игры для PS5, так и для ПК. Поскольку в прошлом месяце игра получила большое обновление, неудивительно, что нынешний патч оказался гораздо скромнее по размеру