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Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 6 019 оценок

Новое обновление для Days Gone Remastered улучшило работу стриминга

Gruz_ Gruz_

Bend Studio выпустила новое обновление для Days Gone Remastered на PS5 и PC, правда, в нем нет ничего особенного, так как это небольшой патч. На PS5 он появится в виде обновления версии 1.036.178, а на PC - версии 1.13.

Возможно, самым существенным компонентом патча являются улучшения потоковой передачи данных, на которые большинство игроков даже не обратят внимания.

  • Всевозможные исправления сбоев.
  • Улучшение производительности потоковой передачи.
  • Изменения в переводе.

Приведенный выше список изменений касается как версии игры для PS5, так и для ПК. Поскольку в прошлом месяце игра получила большое обновление, неудивительно, что нынешний патч оказался гораздо скромнее по размеру

На PS5 и ПК вышло новое обновление для Days Gone Remastered
9
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Кошачий комочек

поначалу побегал поиграл покатался вроде прикольно но мир какой то скучный

5
Юрий Пенкин

там убогий стелс в кустах как и во всех сони играх, ещё и за гомогея какого то играешь с платочком в заднем кармашке, типа его дырка готова для друга

1
Free User
это небольшой патч

Как это небольшой?!?!? Там куча файлов изменено. Xdelta собран с 1.12 на 1.13 в более чем 2 Гига... Небольшой это не больше 100 Мег!

1
demanik1

В стиме 12гб качало

1
Velikiy1000

Небольшой, ага!!! В эпике обновка: