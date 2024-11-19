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DayZ 16.12.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8 1 812 оценок

Создатели DayZ представили Cool Edition - специальное издание с зимним дополнением Frostline

Lunersun
Новости

Любителям DayZ приготовили приятный сюрприз — в Steam появилось новое издание игры под названием Cool Edition. За 3890 рублей игрокам предлагают не только саму игру с картой Ливонии, но и свежее дополнение Frostline. Также в набор накинули всякие приятные мелочи — саундтрек игры, обои для рабочего стола и карты игровых миров Чернаруси и Ливонии. Правда, если присмотреться, от версии Deluxe этот набор отличается только наличием Frostline.

И кстати, про Frostline — дополнение вышло 15 октября и за первую же неделю разлетелось тиражом в 300 тысяч копий.

За неделю после релиза было продано больше 300 000 копий дополнения DayZ Frostline
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