Раскрыта дорожная карта Dead by Daylight на 2024 год

Год обещает быть насыщенным для Dead by Daylight, так как в ближайшие месяцы им предстоит поделиться множеством обновлений. Behavior Interactive поделилась своим планом действий на 2024 год для Dead by Daylight в новом посте, в котором описываются все обновления, которые игроки могут ожидать увидеть в течение года. Этот план действий охватывает период до ноября 2024 года

Август, похоже, станет самым загруженным месяцем года для команды разработчиков. Dead by Daylight получит 10 новых обновлений в этом месяце, включая обновления качества жизни, улучшения перков и убийственные улучшения.

Одно из самых заметных обновлений качества жизни для Dead by Daylight, которое выйдет в августе, — это изменение царапин. Для тех, кто страдает дальтонизмом, царапины было довольно трудно увидеть. В результате они сделали их более яркими и многочисленными, чтобы убийцы могли отслеживать свои цели соответствующим образом.

Как видно из их дорожной карты, Доктор, Немезида и Дредж получат изменения, которые могут сделать их более сильными или притупить их способности, чтобы облегчить жизнь выжившим. Помимо изменений в убийцах в августе, пять перков также получат некоторые изменения, чтобы сбалансировать их.

К этим бонусам относятся «Танец со мной», «Обман», «Отвлечение», «Химическая ловушка» и «Зеркальная иллюзия».

Согласно дорожной карте Dead by Daylight, сентябрь и октябрь обещают быть насыщенными месяцами. Finisher Moris получит обновление качества жизни, и больше убийц будут сбалансированы.

В период с сентября по октябрь игроки могут ожидать появления таких убийц, как The Skull Merchant, The Unknown, The Hillbilly и The Twins. Кроме того, ожидается, что такие перки, как Leverage, Hex: Crowd Control, Distortion и Blood Rush будут изменены.

Наконец, в ноябре будут внесены крупные обновления качества жизни в Pharmacy, Scene Partner, Weave Attunement и Shadowborn. Согласно дорожной карте, никаких изменений перков не будет; вместо этого будут изменены The Cenobite и The Plague.

В этом году Dead by Daylight получила много крупных обновлений контента, таких как режим игры 2v8 и кросс-прогресс. В игре также появилась Лара Крофт. Помимо Dead by Daylight, Behavior Interactive совместно с Supermassive Games работала над игрой во вселенной Dead by Daylight под названием The Casting of Frank Stone.

Как и в случае с любыми обновлениями, команда Dead by Daylight добавила: «Сроки могут измениться, но мы будем держать вас в курсе по мере продвижения». Это означает, что могут появиться новые изменения, или некоторые из них могут быть удалены из предстоящей дорожной карты.