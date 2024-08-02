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Dead by Daylight 14.06.2016
Экшен, Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, От третьего лица
7.7 896 оценок

Раскрыта дорожная карта Dead by Daylight на 2024 год

KoRnEr
Новости

Год обещает быть насыщенным для Dead by Daylight, так как в ближайшие месяцы им предстоит поделиться множеством обновлений. Behavior Interactive поделилась своим планом действий на 2024 год для Dead by Daylight в новом посте, в котором описываются все обновления, которые игроки могут ожидать увидеть в течение года. Этот план действий охватывает период до ноября 2024 года

Август, похоже, станет самым загруженным месяцем года для команды разработчиков. Dead by Daylight получит 10 новых обновлений в этом месяце, включая обновления качества жизни, улучшения перков и убийственные улучшения.

Одно из самых заметных обновлений качества жизни для Dead by Daylight, которое выйдет в августе, — это изменение царапин. Для тех, кто страдает дальтонизмом, царапины было довольно трудно увидеть. В результате они сделали их более яркими и многочисленными, чтобы убийцы могли отслеживать свои цели соответствующим образом.

Как видно из их дорожной карты, Доктор, Немезида и Дредж получат изменения, которые могут сделать их более сильными или притупить их способности, чтобы облегчить жизнь выжившим. Помимо изменений в убийцах в августе, пять перков также получат некоторые изменения, чтобы сбалансировать их.

К этим бонусам относятся «Танец со мной», «Обман», «Отвлечение», «Химическая ловушка» и «Зеркальная иллюзия».

Согласно дорожной карте Dead by Daylight, сентябрь и октябрь обещают быть насыщенными месяцами. Finisher Moris получит обновление качества жизни, и больше убийц будут сбалансированы.

В период с сентября по октябрь игроки могут ожидать появления таких убийц, как The Skull Merchant, The Unknown, The Hillbilly и The Twins. Кроме того, ожидается, что такие перки, как Leverage, Hex: Crowd Control, Distortion и Blood Rush будут изменены.

Наконец, в ноябре будут внесены крупные обновления качества жизни в Pharmacy, Scene Partner, Weave Attunement и Shadowborn. Согласно дорожной карте, никаких изменений перков не будет; вместо этого будут изменены The Cenobite и The Plague.

В этом году Dead by Daylight получила много крупных обновлений контента, таких как режим игры 2v8 и кросс-прогресс. В игре также появилась Лара Крофт. Помимо Dead by Daylight, Behavior Interactive совместно с Supermassive Games работала над игрой во вселенной Dead by Daylight под названием The Casting of Frank Stone.

Как и в случае с любыми обновлениями, команда Dead by Daylight добавила: «Сроки могут измениться, но мы будем держать вас в курсе по мере продвижения». Это означает, что могут появиться новые изменения, или некоторые из них могут быть удалены из предстоящей дорожной карты.

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