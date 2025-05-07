В игре Dead by Daylight расцвел сад кошмаров

Игра ужасов на выживание Dead by Daylight получила очередное обновление. В Overgrown геймерам обещают новые наряды для ряда персонажей, а также новые задания.
Вы получите новую коллекцию нарядов, которые можно разблокировать как для Убийцы, так и для Выжившего. Вдохновлённый флорой, от прекрасных ярких цветов до самых отвратительных сорняков, этот Разрыв приглашает вас в сад кошмаров, где красота и увядание идут рука об руку.
Наряды — не единственная награда, которая ждёт вас в The Rift. В Overgrowth вас ждёт множество амулетов, значков и баннеров, которые можно разблокировать, чтобы персонализировать свой профиль с помощью широкого выбора тематических дизайнов. Если вы хотите выразить себя с помощью ярких цветов или нагнать страху с помощью фольклорного хоррора, мы вас поддержим.