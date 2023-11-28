Весельчак Чаки стал доступен в Dead by Daylight

Сегодня вышло обновление 7.4.0 для Dead by Daylight, которое добавило Чаки в качестве последнего убийцы в игре. Ранее в этом месяце Behaviour Interactive анонсировала Чаки в качестве. Теперь, после почти месячного ожидания, Чаки наконец-то присоединился к списку играбельных персонажей, наряду с множеством мелких изменений, которые появились в DBD.
Как и ожидалось, сам Чаки - главная изюминка нового патча для Dead by Daylight. Прозванный "Славным парнем", Чаки обладает рядом уникальных способностей, позволяющих компенсировать его маленький размер по сравнению с другими убийцами. Сам Чаки будет продаваться в Dead by Daylight по цене $4,99, поскольку он не был добавлен в игру бесплатно. Что касается других изменений в этом патче, то Behaviour Interactive исправила массу ошибок о чем вы можете прочитать подробнее вот здесь.
В нее ещё играют?)
да, и при чём много кто
она спокойно живет себе на пк и в мобильной версии