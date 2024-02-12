Бывший ведущий дизайнер Dead Cells раскритиковал компанию Motion Twin за прекращение поддержки

С момента запуска в 2018 году игра Dead Cells пользовалась постоянной поддержкой после выхода, получив множество обновлений и пять расширений (четыре из которых были платными), однако пятое расширение, Return to Castlevania, вышедшее в прошлом году, станет последним. Компания Motion Twin объявила, что Evil Empire - студия, созданная в 2019 году для продолжения поддержки игры, — прекращает поддержку Dead Cells с выходом обновления 35.

В своем объявлении Motion Twin заявила, что Evil Empire теперь будет "искать новые приключения", однако Себастьен Бенар - соучредитель Motion Twin и ведущий дизайнер Dead Cells, который покинул студию в 2020 году при неприятных обстоятельствах, - предположил, что в объявлении о прекращении поддержки Dead Cells есть нечто большее, чем может показаться на первый взгляд.

Как сообщает PCGamesN, отвечая на вопрос о прекращении поддержки Dead Cells со стороны Motion Twin на официальном Discord-сервере игры, Бенард назвал это решение "худшим из мыслимых шагов" и "полным маркетинговым бредом". Только использовал при этом менее цензурные слова

Раз уж вы спрашиваете меня, я скажу, что Motion Twin сделала худший из всех возможных шагов против Dead Cells и Evil Empire. "Видя своими глазами реальную ситуацию за кулисами, я могу честно сказать, что рад больше не участвовать в этом. Официальное заявление - это полная маркетинговая чушь, а то, как произошла эта ситуация, - совсем другой уровень. Я и представить себе не мог, что моя бывшая кооперативная студия окажется настолько жадными людьми. Я желаю Evil Empire всего наилучшего в их дальнейших делах и надеюсь, что люди, работающие там, переживут это внезапное экономическое сокращение.

В июне прошлого года было объявлено, что Dead Cells продалась тиражом более 10 миллионов копий по всему миру на всех платформах. Позже в том же месяце было объявлено о выходе 10-серийного мультсериала по мотивам игры в 2024 году.

В настоящее время Motion Twin работает над Windblown, трехмерным roguelike-экшеном, который выйдет в раннем доступе для ПК в этом году.