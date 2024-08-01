Dead Cells увидит свое последнее контентное обновление 19 августа

О том, что студия Motion Twin готовится свернуть поддержку Dead Cells новым контентом, мы узнали еще в феврале, однако дату выхода последнего обновления разработчики тогда не озвучили. Теперь же стало известно, что контрольный 35-й по счету патч выйдет 19 августа.

Приостановка поддержки Dead Cells связана с высокой занятостью авторов в других проектах, о чем рассказал ведущий дизайнер студии Себастьен Бенар:

Очевидная причина всей этой суеты — это, конечно, желание высвободить время на разработку Windblown [следующая игра Motion Twin]. Но, как всегда было в студии, это односторонняя стратегия, которая оставляет позади людей: как преданных игроков, так и наших сотрудников. К сожалению, ничего не меняется.

При этом разработчики подчеркнули, что техническая поддержка Dead Cells новыми заплатками никуда не денется — просто теперь не будет новых уровней и прочего контента.