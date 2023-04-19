Производительность Dead Island 2 проверили на самых мощных видеокартах Nvidia ©

Через несколько дней состоится долгожданный выход Dead Island 2. С момента релиза первой игры прошло 12 лет, многие геймеры ожидают непревзойденный уровень кровавого экшена с зомби. В преддверии скорого выхода игры, предлагаем ознакомиться с производительностью Dead Island 2 на самых мощных видеокартах от Nvidia.

Технические эксперты успели проверить оптимизацию новинки на видеокартах RTX 4090 и RTX 3090

Как показывают тесты производительности Dead Island 2, графические чипы высокого класса без проблем справляются с игрой. Экшен с зомби в среднем работает на RTX 4090 с частой 120 FPS, показывая лишь незначительные отклонения. При этом проект был запущен в разрешении 4К с максимальными настройками графики без использования DLSS. Ситуация с RTX 3090 аналогичная. Dead Island 2 на этой видеокарте в 2К показывает почти 160 кадров в секунду с некоторыми просадками до 100 FPS.

В целом Dead Island 2 уже может похвастаться неплохой оптимизацией на ПК. В игре представлено множество графических настроек, а для ультра графики будет достаточно уровня RTX 2060.