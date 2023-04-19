Производительность Dead Island 2 проверили на самых мощных видеокартах Nvidia

Через несколько дней состоится долгожданный выход Dead Island 2. С момента релиза первой игры прошло 12 лет, многие геймеры ожидают непревзойденный уровень кровавого экшена с зомби. В преддверии скорого выхода игры, предлагаем ознакомиться с производительностью Dead Island 2 на самых мощных видеокартах от Nvidia.
Технические эксперты успели проверить оптимизацию новинки на видеокартах RTX 4090 и RTX 3090
Как показывают тесты производительности Dead Island 2, графические чипы высокого класса без проблем справляются с игрой. Экшен с зомби в среднем работает на RTX 4090 с частой 120 FPS, показывая лишь незначительные отклонения. При этом проект был запущен в разрешении 4К с максимальными настройками графики без использования DLSS. Ситуация с RTX 3090 аналогичная. Dead Island 2 на этой видеокарте в 2К показывает почти 160 кадров в секунду с некоторыми просадками до 100 FPS.
В целом Dead Island 2 уже может похвастаться неплохой оптимизацией на ПК. В игре представлено множество графических настроек, а для ультра графики будет достаточно уровня RTX 2060.
а теперь пусть на средних картах проверят!
минималки 1060 при 1080p 30fps вот пусть протестируют выдаёт ли на самом деле 30 или меньше
Пусть проверят на средних картах, к примеру на 4 гиговых...
На 4090, конечно, всё шикарно выглядит, но почему тестов на старых картах (на которых большинство сидит) нет??? На них в первую очередь надо тест делать
Да именно они стоят у геймеров.