Dead Rising 08.08.2006
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Песочница
7.8 423 оценки

Capcom удалила защиту Denuvo из Dead Rising Deluxe Remaster

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, сегодня компания Capcom решила удалить защиту Denuvo из Dead Rising Deluxe Remaster.

Это произошло спустя почти год с момента релиза игры - всё это время она оставалась невзломанной. Размер EXE-файла игры после удаления защиты Denuvo уменьшился на внушительные 496 МБ.

По сравнению с оригинальной игрой, Deluxe Remaster перенесли на движок RE Engine - за счёт этого разработчики обновили графику, улучшили анимации, а также внесли некоторые изменения в игровой процесс, чтобы сделать его удобнее для современной аудитории. Кроме того игра получила русскую озвучку.

В Dead Rising герой, фотожурналист Фрэнк Вест, оказывается в эпицентре зомби-апокалипсиса в небольшом городке. То, что начиналось как обычное журналистское расследование, быстро превращается в кошмар наяву.

Комментарии: 19
agula98

Хороший подарок на 1 сентября. Хотя по моему все игры в серии dead rising не прошли проверку временем и устарели

Bakasai

Эта игра даст больше, нужных, знаний, чем новый учебный год.

Merelone

Dead Rising 3 до сих пор называют лучшей из серии. Но управление там конечно...

ДаДжи

пусть с резика удалят

HunterTD

Во всех удалили кроме 4-ки, 9-ка выйдет тогда из 4-ки удалят

ZAUSA

Нет, пусть оставят.

kedmaker ZAUSA

самый тяжелый день в году?

Max P

Отличная новость ! Игра уже со всеми патчами, оптимизированная, теперь можно и поиграть. Фактически это и есть релиз игры.

jax baron

"Игра уже со всеми патчами, оптимизированная" - нет................. ты даже не представляешь чё тебя ждёт, патчей там вообще мало было а оптимезации идиотская она то есть то её вообще нет и пофиг что у тебя за пк хоть 4070 хоть 5090 хоть 3060 лагать будет и точка.

Палыч Роков

Она такую херню стоила, я её купил, но игра там очень так себе и визуально и по оптимизации. В 4к на ультрах там у меня и на 4090 фпс был выше сотки, но графон посредственный и патчей там особо не выходило, зато игра потребляла более 16гб видеопамяти непонятно куда. Загрузка видяхи местами проседает, т.е. игра неоптимально расходует ресурсы цпу.

Вообще жаль что удалили защиту, теперь школота будет играть на халяву

Палыч Роков jax baron

Там местами плозо утилизирует движок ресурсы цпу. Вообще движок плохо работает с открытыми пространствами и большим количеством неписей в кадре

xmyr4ik

денувы удаляют чтобы не платить ?

xmyr4ik

двойные стандарты ))))

ZAUSA xmyr4ik
двойные стандарты ))))

В чем?

Scorpion_GamePlay

А это там где все сиськи спрятали.

jax baron

прям жопой чуял что за последние недели снимут дюневу - во и подсказки были 1) год прошёл (и уже мало кто игру покупает) 2) шевеление в стим дб не стого сего 3) 25 или 26 августа fling triner выпустил (хотя год прошёл, он на релизе не сделал этого что странно было) 4) на кс....рине начали тему поднимать (тема про установку модов была).

vfa19

И все равно она осталась никому не

SharpAelinor

🤣🤣🤣