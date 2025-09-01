Capcom удалила защиту Denuvo из Dead Rising Deluxe Remaster

Как стало известно, сегодня компания Capcom решила удалить защиту Denuvo из Dead Rising Deluxe Remaster.
Это произошло спустя почти год с момента релиза игры - всё это время она оставалась невзломанной. Размер EXE-файла игры после удаления защиты Denuvo уменьшился на внушительные 496 МБ.
По сравнению с оригинальной игрой, Deluxe Remaster перенесли на движок RE Engine - за счёт этого разработчики обновили графику, улучшили анимации, а также внесли некоторые изменения в игровой процесс, чтобы сделать его удобнее для современной аудитории. Кроме того игра получила русскую озвучку.
В Dead Rising герой, фотожурналист Фрэнк Вест, оказывается в эпицентре зомби-апокалипсиса в небольшом городке. То, что начиналось как обычное журналистское расследование, быстро превращается в кошмар наяву.
Хороший подарок на 1 сентября. Хотя по моему все игры в серии dead rising не прошли проверку временем и устарели
Эта игра даст больше, нужных, знаний, чем новый учебный год.
Dead Rising 3 до сих пор называют лучшей из серии. Но управление там конечно...
пусть с резика удалят
Во всех удалили кроме 4-ки, 9-ка выйдет тогда из 4-ки удалят
Нет, пусть оставят.
самый тяжелый день в году?
Отличная новость ! Игра уже со всеми патчами, оптимизированная, теперь можно и поиграть. Фактически это и есть релиз игры.
"Игра уже со всеми патчами, оптимизированная" - нет................. ты даже не представляешь чё тебя ждёт, патчей там вообще мало было а оптимезации идиотская она то есть то её вообще нет и пофиг что у тебя за пк хоть 4070 хоть 5090 хоть 3060 лагать будет и точка.
Она такую херню стоила, я её купил, но игра там очень так себе и визуально и по оптимизации. В 4к на ультрах там у меня и на 4090 фпс был выше сотки, но графон посредственный и патчей там особо не выходило, зато игра потребляла более 16гб видеопамяти непонятно куда. Загрузка видяхи местами проседает, т.е. игра неоптимально расходует ресурсы цпу.
Вообще жаль что удалили защиту, теперь школота будет играть на халяву
Там местами плозо утилизирует движок ресурсы цпу. Вообще движок плохо работает с открытыми пространствами и большим количеством неписей в кадре
денувы удаляют чтобы не платить ?
двойные стандарты ))))
В чем?
А это там где все сиськи спрятали.
прям жопой чуял что за последние недели снимут дюневу - во и подсказки были 1) год прошёл (и уже мало кто игру покупает) 2) шевеление в стим дб не стого сего 3) 25 или 26 августа fling triner выпустил (хотя год прошёл, он на релизе не сделал этого что странно было) 4) на кс....рине начали тему поднимать (тема про установку модов была).
И все равно она осталась никому не
🤣🤣🤣