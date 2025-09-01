Capcom удалила защиту Denuvo из Dead Rising Deluxe Remaster

Как стало известно, сегодня компания Capcom решила удалить защиту Denuvo из Dead Rising Deluxe Remaster.

Это произошло спустя почти год с момента релиза игры - всё это время она оставалась невзломанной. Размер EXE-файла игры после удаления защиты Denuvo уменьшился на внушительные 496 МБ.

По сравнению с оригинальной игрой, Deluxe Remaster перенесли на движок RE Engine - за счёт этого разработчики обновили графику, улучшили анимации, а также внесли некоторые изменения в игровой процесс, чтобы сделать его удобнее для современной аудитории. Кроме того игра получила русскую озвучку.

В Dead Rising герой, фотожурналист Фрэнк Вест, оказывается в эпицентре зомби-апокалипсиса в небольшом городке. То, что начиналось как обычное журналистское расследование, быстро превращается в кошмар наяву.