Новый трейлер ремейка Dead Rising показывает абсурдный костюм для главного героя

Обновленная версия забавного зомби-экшена Dead Rising от Capcom уже на подходе, и разработчики запускают рекламную кампанию по продвижению релиза. В ближайшее время создатели поделятся еще большим количеством подробностей о ремастере проекта и покажут игрокам больше геймплейных роликов, а пока они сосредоточились на другом, не менее важном аспекте игры. Оригинальная Dead Rising в свое время покорила сердца множества геймеров во многом благодаря своей абсурдности и нелепости, которые вместе создавали уникальный проект. Эти составляющие не исчезли из новой версии экшена и даже были дополнены новыми костюмами для главного героя.

Первый взгляд на новый альтернативный облик главного героя показали в свежем трейлере Dead Rising Deluxe Remaster. В ролике разработчики продемонстрировали один из бонусных нарядов для Фрэнка Веста, который можно получить за оформление предзаказа. По ходу прохождения игры можно будет разблокировать еще больше костюмов, каждый из которых будет уникальным и подчеркнет настроение проекта.

Больше подробностей о проекте станет известно в ближайшее время. Релиз Dead Rising Deluxe Remaster запланирован на 19 сентября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Ознакомиться со скриншотами игры можно в отдельной заметке.