ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Deadlock TBA
Экшен, Мультиплеер, Шутер, MOBA, От третьего лица
1.8 4 оценки

В сеть слили полный список играбельных персонажей из сетевого экшена Deadlock

Gutsz
Новости

Поток информационных утечек о будущей игре компании Valve уже не остановить. Официальный экшен-шутер под названием Deadlock (ранее Neon Prime) еще даже не анонсирован, а в сети уже полно информации о ключевых аспектах игрового процесса и возможностях игроков. В публичный доступ даже попали реальные кадры геймплея игры, и последней загадкой проекта долгое время оставались играбельные персонажи и их количество. Теперь в сеть просочился и полный ростер героев Deadlock.

Информацией о героях, которые на данный момент доступны для игры в Deadlock, поделился портал Insider Gaming. Согласно полученным данным, в новой игре от Valve будет представлено 19 уникальных персонажей. Каждый герой обладает собственной предысторией и арсеналом мощных способностей, которые будут полезны для командных сражений. В игре можно будет увидеть персонажей, похожих на демона-горгулью, полицейского, дуэт обезьяны и свиньи и многих других.

Список играбельных персонажей в Deadlock:

  • Абрамс - персонаж, похожий на демона-горгулью
  • Бибоп - красный робот, у которого, похоже, отсутствует глаз
  • Динамо - еще один робот
  • Серый Тэлон - представитель коренных американцев
  • Хейз
  • Инфернус
  • Айви - бес
  • Кельвин
  • Леди Гейст
  • Лэш - воин
  • МакГиннис - сварщик или кузнец
  • Мо и Крил - дуэт обезьяны и свиньи
  • Парадокс
  • Карманный
  • Семь
  • Виндикта - персонаж, похожий на вампира
  • Начальник - офицер полиции
  • Рейф - охотник за головами
  • Ямато - персонаж, похожий на самурая

На данный момент неизвестно, когда ждать релиза Deadlock, однако игра точно выйдет на ПК и, вероятнее всего, будет бесплатной.

0
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий