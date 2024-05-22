В сеть слили полный список играбельных персонажей из сетевого экшена Deadlock

Поток информационных утечек о будущей игре компании Valve уже не остановить. Официальный экшен-шутер под названием Deadlock (ранее Neon Prime) еще даже не анонсирован, а в сети уже полно информации о ключевых аспектах игрового процесса и возможностях игроков. В публичный доступ даже попали реальные кадры геймплея игры, и последней загадкой проекта долгое время оставались играбельные персонажи и их количество. Теперь в сеть просочился и полный ростер героев Deadlock.
Информацией о героях, которые на данный момент доступны для игры в Deadlock, поделился портал Insider Gaming. Согласно полученным данным, в новой игре от Valve будет представлено 19 уникальных персонажей. Каждый герой обладает собственной предысторией и арсеналом мощных способностей, которые будут полезны для командных сражений. В игре можно будет увидеть персонажей, похожих на демона-горгулью, полицейского, дуэт обезьяны и свиньи и многих других.
Список играбельных персонажей в Deadlock:
- Абрамс - персонаж, похожий на демона-горгулью
- Бибоп - красный робот, у которого, похоже, отсутствует глаз
- Динамо - еще один робот
- Серый Тэлон - представитель коренных американцев
- Хейз
- Инфернус
- Айви - бес
- Кельвин
- Леди Гейст
- Лэш - воин
- МакГиннис - сварщик или кузнец
- Мо и Крил - дуэт обезьяны и свиньи
- Парадокс
- Карманный
- Семь
- Виндикта - персонаж, похожий на вампира
- Начальник - офицер полиции
- Рейф - охотник за головами
- Ямато - персонаж, похожий на самурая
На данный момент неизвестно, когда ждать релиза Deadlock, однако игра точно выйдет на ПК и, вероятнее всего, будет бесплатной.