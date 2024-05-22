В сеть слили полный список играбельных персонажей из сетевого экшена Deadlock

Поток информационных утечек о будущей игре компании Valve уже не остановить. Официальный экшен-шутер под названием Deadlock (ранее Neon Prime) еще даже не анонсирован, а в сети уже полно информации о ключевых аспектах игрового процесса и возможностях игроков. В публичный доступ даже попали реальные кадры геймплея игры, и последней загадкой проекта долгое время оставались играбельные персонажи и их количество. Теперь в сеть просочился и полный ростер героев Deadlock.

Информацией о героях, которые на данный момент доступны для игры в Deadlock, поделился портал Insider Gaming. Согласно полученным данным, в новой игре от Valve будет представлено 19 уникальных персонажей. Каждый герой обладает собственной предысторией и арсеналом мощных способностей, которые будут полезны для командных сражений. В игре можно будет увидеть персонажей, похожих на демона-горгулью, полицейского, дуэт обезьяны и свиньи и многих других.

Список играбельных персонажей в Deadlock:

Абрамс - персонаж, похожий на демона-горгулью

- персонаж, похожий на демона-горгулью Бибоп - красный робот, у которого, похоже, отсутствует глаз

- красный робот, у которого, похоже, отсутствует глаз Динамо - еще один робот

- еще один робот Серый Тэлон - представитель коренных американцев

- представитель коренных американцев Хейз

Инфернус

Айви - бес

- бес Кельвин

Леди Гейст

Лэш - воин

- воин МакГиннис - сварщик или кузнец

- сварщик или кузнец Мо и Крил - дуэт обезьяны и свиньи

- дуэт обезьяны и свиньи Парадокс

Карманный

Семь

Виндикта - персонаж, похожий на вампира

- персонаж, похожий на вампира Начальник - офицер полиции

- офицер полиции Рейф - охотник за головами

- охотник за головами Ямато - персонаж, похожий на самурая

На данный момент неизвестно, когда ждать релиза Deadlock, однако игра точно выйдет на ПК и, вероятнее всего, будет бесплатной.