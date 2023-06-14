Большая дорожная карта со множеством будущих нововведений для Deadside ©

Разработчики шутера в открытом мире с элементами выживания Deadside представили немало будущих нововведений в своей свежей дорожной карте. Самое интересное, что все содержимое планируется к выходу до конца 2023 года, поэтому пользователям стоит ждать немало приятных контентных обновлений.

Помимо рыбалки, надувных лодок, нового оружия и замков, о которых мы писали в предыдущей новости, на карте появились следующие пункты:

В игре появится больше видов животных. Помимо мирных травоядных представителей фауны, будут добавлены и хищные звери, которые запросто способны убить персонажа невнимательного игрока.

Подробное обучение, которое станет полезным для новичков Deadside.

На юго-западе карты появится огромный город, о котором так долго просили игроки. В нем будет немало многоэтажных зданий и множество улиц разных размеров. Авторы подмечают, что в такой местности можно нередко встретить снайперов.

Будут добавлены новые типы PvE-миссий.

Планируется переработка внешнего вида уже существующего в игре оружия.

Новые уникальные механики для баз, чтобы они служили не только местом для хранения лута.

Помимо всего прочего, авторы отметили, что данная дорожная карта включает далеко не все нововведения, запланированные в упомянутый срок. Также они считают, что представленный список целей на оставшуюся часть 2023 года является реалистичным. Тем не менее в процессе разработки могут быть и изменения сроков.