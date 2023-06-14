Большая дорожная карта со множеством будущих нововведений для Deadside

Разработчики шутера в открытом мире с элементами выживания Deadside представили немало будущих нововведений в своей свежей дорожной карте. Самое интересное, что все содержимое планируется к выходу до конца 2023 года, поэтому пользователям стоит ждать немало приятных контентных обновлений.
Помимо рыбалки, надувных лодок, нового оружия и замков, о которых мы писали в предыдущей новости, на карте появились следующие пункты:
- В игре появится больше видов животных. Помимо мирных травоядных представителей фауны, будут добавлены и хищные звери, которые запросто способны убить персонажа невнимательного игрока.
- Подробное обучение, которое станет полезным для новичков Deadside.
- На юго-западе карты появится огромный город, о котором так долго просили игроки. В нем будет немало многоэтажных зданий и множество улиц разных размеров. Авторы подмечают, что в такой местности можно нередко встретить снайперов.
- Будут добавлены новые типы PvE-миссий.
- Планируется переработка внешнего вида уже существующего в игре оружия.
- Новые уникальные механики для баз, чтобы они служили не только местом для хранения лута.
Помимо всего прочего, авторы отметили, что данная дорожная карта включает далеко не все нововведения, запланированные в упомянутый срок. Также они считают, что представленный список целей на оставшуюся часть 2023 года является реалистичным. Тем не менее в процессе разработки могут быть и изменения сроков.