Релиз детективной JRPG Decapolice перенесен на 2024 год

Вам достаётся роль агента специального полицейского подразделения, которому поручено вести сложное расследование. Ваша задача — не только искать улики в реальном мире, но и погружаться в Decasim, виртуальную реальность, которая является точной копией нашего мира.

Decasim — это не просто симуляция. Это место, где хранятся все следы прошлого. И найденные в виртуальном мире подсказки помогут вам раскрыть реальные преступления. Но будьте осторожны: преступники также знают о Decasim и будут пытаться помешать вам.