Релиз детективной JRPG Decapolice перенесен на 2024 год

Студия LEVEL-5 перенесла релиз криминальную ролевую игру Decapolice на 2024 год, заявив, что не успевает завершить полировку проекта в срок. Ранее игру планировалось выпустить до конца текущего года.
Ролевая игра с криминальным сюжетом в открытом мире Decapolice получила высокую оценку после того, как мы показали демонстрационную версию на Tokyo Game Show, — отметил президент и генеральный директор LEVEL-5 Акихиро Хино. — Чтобы обеспечить тщательную разработку как по качеству, так и по количеству контента, мы решили потратить немного больше времени. Эта игра обладает огромным открытым миром беспрецедентных размеров. Мы стремимся создать насыщенный и захватывающий мир, полный возможностей для экспериментов.
Decapolice разрабатывается в версиях для PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch.
Фу, аниме...