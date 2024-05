Вскоре стартует Kickstarter-кампания игры Deliver Us Home

KeokeN Interactive недавно поделилась своей страницей на Kickstarter, посвященной тому, что может быть последней надеждой разработчика на создание большего количества игр и сохранение жизни студии, чтобы она могла рассказывать больше историй во вселенной Deliver Us.

В конце апреля 2024 года девелопер объявил, что ему не удалось найти инвестора ни для одного из проектов, которые он представлял на GDC, а это означает, что он был вынужден уволить почти весь персонал.

Двое оставшихся сотрудников — это генеральный директор Коэн Дитман и управляющий директор Пол Дитман, братья, основавшие студию в 2014 году. Тогда они сообщили, что планируют подготовить и запустить вышеупомянутый Kickstarter для Deliver Us Home, третьей игры в серии Deliver Us.

Большая разница между Deliver Us Home и её предшественницами будет заключаться в том, что в случае успеха на Kickstarter она с первого дня будет разрабатываться совместно с сообществом. Это сообщество может даже внести свой вклад в дизайнерские решения, в зависимости от того, какое вознаграждение предлагают обещания и есть ли какие-либо амбициозные цели.

KeokeN Interactive наиболее известна благодаря недооцененной игре Deliver Us the Moon и ее продолжению Deliver Us Mars. Каждая из них представляет собой приключенческую игру, основанную на повествовании, рассказывающую интригующие научно-фантастические истории, которые являются обоснованными, захватывающими и запоминаются еще долгое время после того, как вы в них сыграли.

О Deliver Us Home известно очень мало. Планируется, что игра расскажет историю одинокого астронавта, которому поручено обеспечить безопасность новой планеты, которая станет домом для будущего человечества. История будет следовать по опасному и загадочному пути на планете, куда поселенцы каким-то образом прибыли задолго до астронавта.