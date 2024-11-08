Открытое бета-тестирование Delta Force предложит три новые карты

Совершенно неожиданно разработчики Delta Force анонсировали выход нового контента с дебютом открытого бета-тестирования free-to-play шутера. И хотя игроки ожидали получить контент, практически идентичный тому, что был представлен в демоверсии на последнем Steam Next Fest, новый анонс подтвердил, что это не так.

Из сообщения в социальных каналах стало известно, что в режиме Warfare на старте будет не две, а пять карт. В дополнение к двум, которые уже неоднократно появлялись в альфа-версии и демоверсии, в многопользовательском режиме, вдохновленном Battlefield, появятся еще три карты.

На карте Shafted игроки сосредоточатся на традиционных боевых действиях, не прибегая к помощи транспортных средств. А вот Trench Lines - это переработанная карта, которую мы уже видели в одной из старых частей серии. В заключение - Threshold, индустриальный город, вдохновленный Гибралтаром.

Анонс сопровождался минутным трейлером, в котором бегло показаны новые карты, но чтобы получить более подробную информацию, придется смотреть пятничный стрим на Twitch, во время которого разработчики покажут их фанатам.

Старт открытого бета-тестирования Delta Force запланировано на 5 декабря 2024 года.