Пятую главу Deltarune придётся ждать до второй половины 2026 года

Создатель Deltarune Тоби Фокс уточнил окно релиза следующей главы: Chapter 5 не выйдет в первой половине 2026 года. По словам разработчика, ранние сегменты главы уже готовы, около 40% контента находятся в состоянии «первого прохода», ещё ~10% — на уровне прототипов, при этом «большинство кат-сцен пока не завершены». С учётом времени на локализацию и тестирование команда сразу исключила январь-июнь 2026-го. Ориентир остаётся — вторая половина 2026 года, хотя возможны корректировки по мере работы.

Фокс добавил, что большинство рядовых противников уже готовы, а параллельно он уже начал делать наметки для шестой главы. Напомним, между главами остаются большие паузы: Chapter 1 вышла в 2018-м, Chapter 2 — в 2021-м, Chapter 3 и 4 — в 2025-м.

Кстати, недавно мы писали о том, что поклонники могут пополнить коллекцию музыкой из серии — саундтрек доступен на виниле и в нотных изданиях.

