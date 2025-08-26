Demonschool перенесли на ноябрь - всему виной внезапный релиз Hollow Knight: Silksong

Релиз ролевой тактики Demonschool от студии Necrosoft Games, который изначально был намечен на 3 сентября 2025 года, откладывается почти на два месяца. Теперь игра выйдет только 19 ноября.

Проект, вдохновлённый ранними частями Persona, ждали многие — особенно после того, как пресса получила первые коды и готовилась поделиться обзорами. Однако внезапный перенос застал игроков врасплох, и причиной тому стала неожиданная конкуренция.

Издатель Ysbryd Games объяснил перенос в официальном пресс-релизе. По словам команды, рынок в 2025 году и без того насыщен, а внезапная новость о том, что Hollow Knight: Silksong выходит всего через день после запланированного релиза Demonschool, поставила студию в сложное положение.

«Если сентябрь станет моментом Silksong, то мы должны выбрать другое время, чтобы Demonschool получил собственное внимание и возможность быть замеченным», — говорится в заявлении издателя.

Таким образом, авторы решили не конкурировать напрямую с одним из самых ожидаемых инди-релизов десятилетия, а дать своей игре шанс «заиграть в полную силу» чуть позже.

Журналисты, которые уже получили доступ к игре, смогут спокойно подготовить обзоры. А у фанатов, с нетерпением ожидающих новинку с 2022 года, появилось больше времени, чтобы настроиться на атмосферную тактическую RPG с ретро-стилистикой и необычной механикой сражений.

Demonschool стала уже четвёртой игрой, чей релиз был сдвинут из-за внезапного выхода Silksong. Это подтверждает — долгожданное возвращение Hollow Knight способно серьёзно повлиять на рынок и планы других студий.