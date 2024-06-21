Дополнение Destiny 2: The Final Shape получило хвалебный трейлер

После запуска несколько недель назад Destiny 2: The Final Shape получила хвалебный трейлер. Он посвящен хвалебным отзывам критиков о расширении, которое на данный момент получило 89 баллов на Metacritic. .
В The Final Shape вас ждет новая кампания, экзотические задания и легендарное оружие, а также новые задания, такие как "Свержение". Кроме того, в игре появилась система заменившая традиционную систему вознаграждений, рейд и даже новое задание для 12 игроков.
Конечно, история Destiny 2 продолжается с помощью эпизодов, и первый из них, Echoes, уже вышел в свет. Игроки отправляются на Нессус, чтобы расследовать новую угрозу, связанную с Вексами, с помощью Failsafe. Хотя формат игры похож на сезоны, каждый Эпизод состоит из трех частей. Два дополнительных эпизода, Revenant и Heresy, выйдут позже в этом году, так что следите за новостями.
на мою память, это первое длс после отвергнутых, которое не захейтили