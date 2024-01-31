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Destiny 2 06.09.2017
Экшен, Шутер, MMO, От первого лица, Научная фантастика
7.4 945 оценок

Геймдиректор Destiny 2 покидает Bungie

butcher69
Новости

Джо Блэкберн, директор игры Destiny 2, покидает Bungie. Он отправится в "новое приключение" за пределами компании, а его место займет Тайсон Грин. Последний работает в компании с момента выхода Myth 2 и успел поработать над многими вещами, от PvP в Halo до экзотического оружия в первой Destiny.

Блэкберн, наиболее известный по The Witch Queen и Lightfall, также занимал должность руководителя рейдового дизайна в Destiny 2 и работал над King's Fall. "Как глубоко верующий Хранитель до начала работы в Bungie, стать частью команды Destiny 2 было привилегией всей моей жизни. Я являюсь и навсегда останусь поклонником Bungie и верю в то, на что способны команды в ее стенах".

Блэкберн не собирается уходить сразу же, но сделает "большой перерыв в социальных сетях", когда это произойдет. Что касается The Final Shape, то он сообщил, что она приближается к "одному из самых важных внутренних этапов: ритуалу, который мы называем "End-to-End playtest". Он включает в себя внутренние плейтесты, которые продолжаются несколько дней, и служит переходом к исправлению ошибок и более тщательной полировке.

Destiny 2: The Final Shape выходит 4 июня для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
pomer93
Блэкберн, наиболее известный по The Witch Queen

Жалко, что уходит...

и Lightfall

..., но скатертью дорога

2
Zlobin_Evgeny

Может и к лучшему

1