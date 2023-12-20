Detroit: Become Human разошлась тиражом 9 миллионов копий

Quantic Dream сегодня объявила новые данные об успехе своей игры Detroit: Become Human, которая преодолела отметку в более чем 9 миллионов копий, проданных по всему миру на всех платформах. В январе этого года сообщалось о 8 миллионах копий. Следовательно, менее чем за год ещё 1 миллион копий нашёл своих владельцев.
Мы приближаемся к концу года и с гордостью сообщаем, что с начала 2023 года сообщество Detroit: Become Human выросло на 1 миллион. Это 9 миллионов причин поблагодарить вас всех за то, что вы стали частью этого приключения и поделились историями Коннора, Кары и Маркуса.
Офигенная игра на самом деле, было крайне интересно наблюдать за развитием сюжета, и одна из тех игр где твое решение реально хоть что то значит)
Классная игра, мне очень понравилась. Жаль конечно, что есть нестыковки и куча клише, но всё равно крутая. Хотя история Кары смотрелась бы лучше, будь девочка действительно настоящей.