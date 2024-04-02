Вышел фанатский ремастер Deus Ex с поддержкой рейтрейсинга

Пользователь под ником GeForce_JacobF выпустил собственный ремастер оригинальной Deus Ex, созданный с помощью RTX Remix. Скачать его можно совершенно бесплатно с нашего сайта.
Deus Ex RTX Remix отличается не только повышенным разрешением текстур, но и поддержкой технологии трассировки лучей. Кроме того, мод исправляет некоторые ошибки, которые возникали при попытке запустить игру на современных компьютерах.
Deus Ex вышла в 2000 году и считается признанной классикой, повлиявшей на игровую индустрию. В 2011 году франшиза была перезапущена вместе с релизом Human Revolution. В 2016 году в продаже появилась Mankind Divided, которая и является последним выпуском серии. В январе стало известно об отмене новой Deus Ex, которую разрабатывала Eidos-Montreal.
Сделали бы полный ремастер этой игры, вполне сгодилось бы, как завершение истории, раз уж не хотят делать новые игры про Дженсена. Хотя сюжет там, конечно, наркоманский - все мифы и шаблоны смешали в одну кучу - но все равно было бы классно.
Одно время делали фанатский ремейк на движке UE4, но заглохло, скорее всего это было демкой с целью показать как бы игра могла выглядеть посовременнее, не более
Тут не ремастер нужен, а ремейк на движке Mankind divided
Прикольно, конечно, но этого мало. Это как поставить диодную ленту в деревянный сельский туалет. Светит красиво, но нужно всё остальное осовременить. А в данном случае делать всё с нуля, как было с Black Mesa.
"Deus Ex вышла в 2000 году и считается признанной классикой, повлиявшей на игровую индустрию."
Эх, какая была игра, какой ИИ вражин, имхо, лучшая игра серии, весь попсовый мусор, с тупым ИИ, который вышел после неё, ей и в подмётки не годится.