Вышел фанатский ремастер Deus Ex с поддержкой рейтрейсинга

Пользователь под ником GeForce_JacobF выпустил собственный ремастер оригинальной Deus Ex, созданный с помощью RTX Remix. Скачать его можно совершенно бесплатно с нашего сайта.

Deus Ex RTX Remix отличается не только повышенным разрешением текстур, но и поддержкой технологии трассировки лучей. Кроме того, мод исправляет некоторые ошибки, которые возникали при попытке запустить игру на современных компьютерах.

Deus Ex вышла в 2000 году и считается признанной классикой, повлиявшей на игровую индустрию. В 2011 году франшиза была перезапущена вместе с релизом Human Revolution. В 2016 году в продаже появилась Mankind Divided, которая и является последним выпуском серии. В январе стало известно об отмене новой Deus Ex, которую разрабатывала Eidos-Montreal.