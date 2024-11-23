Diablo 2 Resurrected получит девятый рейтинговый сезон в декабре

Blizzard Entertainment анонсировала старт девятого рейтингового сезона в Diablo 2 Resurrected, который начнётся в Европе 7 декабря. Участники смогут участвовать в таблицах лидеров, выбирая между обычным и героическим режимами, а также их вариациями, ограниченными четырьмя актами кампании.



3 декабря выйдет обновление 2.8.0, в котором разработчики исправят проблему с наложением эффектов аур и добавят визуальные указатели для улучшения навигации. Blizzard также предостерегает игроков перенести все ценные предметы из общего тайника седьмого сезона, так как без этого они будут потеряны.



В это же время готовится обновление 2.1 для Diablo 4. С 3 по 10 декабря игроки смогут протестировать нововведения на публичном тестовом сервере. Обновление включает новую оружейную систему, новый контент для ведьм, заказы для охотников за головами и другие изменения.