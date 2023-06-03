Большинство участвующих в забеге по достижению 100 уровня в Diablo 4 являются игроками Path of Exile ©

В Diablo 4 продолжается гонка по прокачке первым в мире 100 уровня. Игроки соревнуются не только за то, чтобы войти в историю, но и за приз: их ник будет помещен на статую Лилит в штаб-квартире Blizzard (это касается первых 1 000 игроков в хардкорном режиме).



Рейтинг Softcore в настоящее время возглавляет Rob2628 (Варвар 77 лвл) - тот самый игрок, который апнул 100 лвл еще до ее выхода.

Однако наибольшее волнение вызывает соревнование в хардкорном режиме. Здесь лидирует Wudijo с 72 уровнем (игрок, который дважды уничтожил Мирового Босса в открытой бете в одиночку). за ним, однако, стоит целый ряд игроков, ветеранов, создателей контента Path of Exile, которые теперь решили попробовать свои силы в Diablo 4: Ben, Alkaizer, Nugiyen, Zizaran, Steelmage, Waggle и Goratha. В топ-10 их 7, а в топ-30 19 игроков Path of Exile.

И это неудивительно, ведь Diablo 4 - по сравнению с Path of Exile - не такая уж сложная игра. Так что для PoE-игроков это довольно казуальная прогулка.