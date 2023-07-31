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Diablo 4 06.06.2023
7.7 829 оценок

Diablo. Теперь и в книгах

Simple Jack
Новости

Полезная информация для поклонников серии игр Diablo. Издательство "Истари Комикс" выпустило книгу за авторством Бенуа Рейнье "Diablo. Судьба мрачного исполина".

Название говорит само за себя: это история закулисья культовой игры, которая была написана до релиза четвертой части.

Diablo — ​легенда, что живёт уже четверть века. Её обожают, её ненавидят, ей подражают… кажется, что каждый геймер хотя бы мельком заглядывал в Тристрам. В ожидании новой Diablo IV Бенуа Рейнье встретился с разработчиками и исследовал мрачный мир трилогии. Насыщенная история взлётов и падений, факты из первых рук — ​автор расшифрует сложный художественный язык каждого эпизода и заново откроет для вас Санктуарий.

Приобрести можно на сайте издательства или в книжных интернет-магазинах.

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