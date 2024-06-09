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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 240 оценок

Дополнение Vessel of Hatred для Diablo 4 получило атмосферный кинематографический трейлер

butcher69
Новости

Во время Xbox Game Showcase 2024 компания Blizzard показала первый кинематографический трейлер к дополнению Vessel of Hatred для Diablo 4:. В нем Нейрелль явно борется с главным злом, которое она несет. Также мы узнали дату выхода расширения: 8 октября.

Кроме того, Blizzard Entertainment также раскрыла дату выхода расширения. Diablo 4: Vessel of Hatred выйдет для Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 и PC 8 октября.

В нем появится новая локация, новый сюжетный контент, новое снаряжение и многое другое. Следите за подробностями в ближайшие дни и недели.

14
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Arkrade

Ролик мое почтение. Офигенный)

6
Юрец Одесса

Ну что еще близы могут, это в синематеке.

1
ZackSnyder

очередной шедевральный синематик близов...для игры, которая этого не заслуживает.

0
Niphestotel

Уже можно предзаказать, 40$

-3
Без негатива

Сюжет фул кринж, очередная сильная и независимая решила сделать все сама, но по итогу испачкала штаны

-3