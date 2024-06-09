Дополнение Vessel of Hatred для Diablo 4 получило атмосферный кинематографический трейлер

Во время Xbox Game Showcase 2024 компания Blizzard показала первый кинематографический трейлер к дополнению Vessel of Hatred для Diablo 4:. В нем Нейрелль явно борется с главным злом, которое она несет. Также мы узнали дату выхода расширения: 8 октября.
Кроме того, Blizzard Entertainment также раскрыла дату выхода расширения. Diablo 4: Vessel of Hatred выйдет для Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 и PC 8 октября.
В нем появится новая локация, новый сюжетный контент, новое снаряжение и многое другое. Следите за подробностями в ближайшие дни и недели.
Ролик мое почтение. Офигенный)
Ну что еще близы могут, это в синематеке.
очередной шедевральный синематик близов...для игры, которая этого не заслуживает.
Уже можно предзаказать, 40$
Сюжет фул кринж, очередная сильная и независимая решила сделать все сама, но по итогу испачкала штаны